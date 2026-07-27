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製程監控、異常改善機制未落實 食藥署：原料、製程及檢驗監測都應強化

中聯致癌油事件引發各界擔憂。而衛福部食藥署透過外部專家調查小組調查，今（27）日召開記者會公布最新調查結果，並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項管理缺失交互影響所致。衛福部今日召開「中聯油脂股份有限公司油品苯(a)駢芘超標事件調查結果」記者會，由行政院政務委員陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛出席記者會說明。食藥署南區管理中心主任魏任廷在報告調查結果時提到，現有檢測資料顯示，部分巴西進口黃豆製成大豆油，相較美國進口黃豆製成的大豆油較容易檢出苯駢芘（BaP），不同船期的原料品質也有差異。上半年度，中聯使用黃豆原料共6船批，2船批為美國、4船批巴西。而中聯在6月4日的巴西豆驗收熱損粒管制基準從0.5%調整至5%以下，但原管制基準為0.5%。魏任廷說，中聯7批超標的油品，原料皆來自巴西黃豆，其中一批更高達8ppb。在製程監控及異常改善機制上也未落實。魏任廷指出，因目前製程設備未發現有直接造成苯駢芘生成的證據，多項製程參數與品質管制界線不符時，也未即時採取矯正及改善措施，同時為建立因應風險的製程調整策略。魏任廷提到，業者並未將苯駢芘相關化學危害納入食品安全管理系統完整辨識、評估及管理，且對高風險原料放寬品質管制標準，也未提高原料及產品檢驗頻率，增加苯駢芘超標風險。魏任廷指出，雖然建立物理性的管制，但針對屬於化學性的苯駢芘卻未建立管制。調查小組建議，業者應強化原料風險管理、製程監控及檢驗監測，提升食品安全管理及風險管控能力。