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隨著歐洲熱門景點持續反擊「過度旅遊」（Overtourism）現象，西班牙知名觀光勝地巴塞隆納（Barcelona）正採取更加強硬的立場，市府官員更喊出「不會再多接受一名觀光客」，同時祭出最新方針，若旅客未待滿12小時，將要課稅。根據福斯新聞報導，巴塞隆納已成為歐洲抑制大規模觀光潮的指標性代表。巴塞隆納永續旅遊專員多納雷（José Antonio Donaire）表示，市府致力於限制遊客成長，以減輕居民生活的負擔及城市基礎設施的壓力。根據《國家報》（El País）報導，巴塞隆納市長柯邦尼（Jaume Collboni）今年稍早在當地電視台討論相關計畫後，原先提議將郵輪乘客繳納的隔夜稅從4歐元翻倍至8歐元。《郵輪產業新聞》（Cruise Industry News）則指出，停留時間少於12小時的快閃郵輪旅客，很快可能面臨高達30歐元（約新台幣1104元）的稅額。在7月15日的會議後，巴塞隆納市府官員決定對短暫停留的郵輪旅客課徵最高24歐元(約新台幣890元)的市政稅，這是先前擬定8歐元稅額的三倍之多。多納雷接受《紐約時報》訪問時指出，「巴塞隆納早在2017年就透過暫緩興建新飯店等措施，開始重新思考旅遊業的發展，許多措施需要時間才能顯現成效，但這座城市現在傳達的訊息是『一名觀光客都不想要再增加。』」巴塞隆納所在的西班牙東北部加泰隆尼亞自治區，2025年共迎接約2,010萬名觀光客，較前一年微增0.6%。然而，該區域暴漲的房價、擁擠的公共交通以及人滿為患的歷史老區，引發了當地居民的不滿；《紐約時報》也指出，居高不下的擁擠問題已成為該市最主要的民怨之一。多納雷告訴《紐約時報》：「我們不想再擴大規模，我們希望維繫現有的遊客數量就好。2025年全市共有1,570萬名遊客，這就是上限，1,600萬名已是極限。」巴塞隆納目前已調高多項旅遊相關稅率。根據福斯新聞先前報導，該市於4月1日將飯店旅客稅近乎翻倍，每人每晚的費用從約5至9美元調升至10至17美元。大眾對旅遊業激增的不滿情緒也延燒至街頭。去年夏天，數千名居民在巴塞隆納發起抗議，部分示威者甚至用水槍噴灑遊客，作為象徵性的抗議舉動。抗議者手持「多一名觀光客，少一位在地人」以及「觀光客滾回家」等標語，要求改革他們認為過度依賴旅遊業的經濟結構。居民馬丁尼茲（Andreu Martínez）表示，「巴塞隆納已經被拱手讓給觀光客了」，由於他所在社區的公寓不斷被改建為短租度假房，他的租金已被大幅上漲超過30%。儘管採取了更嚴格的管制措施，多納雷強調，市府政策並非要完全排斥旅遊業；相反地，巴塞隆納希望吸引商務、文化體驗等更符合在地居民需求的觀光型態。他們也相信，如果一個城市被紀念品店、手機殼和沙威瑪店佔據，遊客也很難更感興趣。