神話史詩鉅片《奧德賽》全球熱映中，知名攝影師葛雷格威廉斯（Greg Williams）日前在IG分享一張自己用底片拍攝的舊照片，年輕的麥特戴蒙（Matt Damon）在1998年8月於《天才雷普利》片場正低頭專注地閱讀《奧德賽》小說，對應他27年後演出電影《奧德賽》男主角奧德修斯，讓網友笑說：「他是時空旅人吧」、「這張照片居然不是AI！」
27年前《雷普利》電影片場 麥特戴蒙閱讀《奧德賽》
吸引超過9萬名網友按讚的照片中，麥特戴蒙正在《天才雷普利》拍攝現場，他穿著戲服翹腳坐在休息椅上，一手拿著雨傘，一手翻閱1954年出版的荷馬史詩《奧德賽》經典版小說，葛雷格威廉斯表示：「這非常符合他當時飾演的角色湯姆雷普利可能會選擇閱讀的書。」
葛雷格威廉斯說明，當年他為《星期日泰晤士報》一份致敬英國電影的委託案在片場取材，那天刮起了一場暴風雨，全劇組都在等雨停，於是工作人員把反射板反過來變成一把巨型雨傘，讓大家在下面躲雨遮陽，他便順手拍下當時他正處於從配角躍升為主角的轉折點、整個人非常專注於工作的麥特戴蒙。
所有線條指向麥特 攝影師：經得起時間考驗的好照片
有意思的是，葛雷格威廉斯發現，該張照片中雨傘的骨架線條、背景建築物的輪廓、女演員凱特布蘭琪轉頭的角度，甚至是她內衣肩帶等所有線條都指向麥特戴蒙，「這是我喜愛了許久的一張照片，而現在它又多了一層重大的意義。一張已經有27年歷史的照片，如今卻比以往任何時候都更具意義，這真的很不可思議。這是一張經得起時間考驗的好照片。」
資料來源：Greg Williams IG
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吸引超過9萬名網友按讚的照片中，麥特戴蒙正在《天才雷普利》拍攝現場，他穿著戲服翹腳坐在休息椅上，一手拿著雨傘，一手翻閱1954年出版的荷馬史詩《奧德賽》經典版小說，葛雷格威廉斯表示：「這非常符合他當時飾演的角色湯姆雷普利可能會選擇閱讀的書。」
葛雷格威廉斯說明，當年他為《星期日泰晤士報》一份致敬英國電影的委託案在片場取材，那天刮起了一場暴風雨，全劇組都在等雨停，於是工作人員把反射板反過來變成一把巨型雨傘，讓大家在下面躲雨遮陽，他便順手拍下當時他正處於從配角躍升為主角的轉折點、整個人非常專注於工作的麥特戴蒙。
有意思的是，葛雷格威廉斯發現，該張照片中雨傘的骨架線條、背景建築物的輪廓、女演員凱特布蘭琪轉頭的角度，甚至是她內衣肩帶等所有線條都指向麥特戴蒙，「這是我喜愛了許久的一張照片，而現在它又多了一層重大的意義。一張已經有27年歷史的照片，如今卻比以往任何時候都更具意義，這真的很不可思議。這是一張經得起時間考驗的好照片。」
資料來源：Greg Williams IG