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千萬發票開在台中！

消費125元中1000萬元

▲民眾花151元買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，喜提百萬獎金。（圖／全家提供）

雲端發票再開2位百萬富翁 45元買鮮乳就中100萬元

統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

115年5-6月統一發票開獎，全家便利商店中獎發票名單出爐！本期全家共開出1張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎、3張20萬元頭獎及2張雲端發票專屬100萬元，共有8位幸運兒抱回大獎。其中千萬發票開在台中，幸運民眾只花125元消費就抱走1000萬元；另外還有人花25元買衛生冰塊、45元買鮮乳就幸運中獎，最低花費不到50元就成為百萬得主。全家表示，115年5-6月期統一發票共開出1張1000萬元特別獎，獎落台中市「全家」豐源店，幸運民眾僅消費125元，就抱回1000萬元大獎。本期200萬元特獎共開出2組，分別落在「全家」汐止忠樹店及宜蘭新泰山店，幸運得主分別花費115元及200元，就將200萬元獎金帶回家。另外，20萬元頭獎共有3位幸運兒，開在土城御昇店、新城北埔店及國順店，其中一名消費者僅花25元購買FamiCollection衛生冰塊，就幸運抱回20萬元，其餘中獎商品則包括匠土司藍莓夾心土司、起酥蛋糕及飲料等。財政部雲端發票專屬100萬元獎項，本期全家共開出2組，分別位於中壢金央店及教育大學店。其中一位幸運兒只花45元購買鮮乳，就抱走100萬元；另一人則消費151元購買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，也幸運成為百萬得主。全家同步推出「發票獎金放大術」活動，民眾持未綁定金融帳戶、且中獎金額1000元（含）以下的統一發票，到全家門市兌獎，選擇將獎金存入Fami錢包、全盈+PAY，或儲值至悠遊卡、一卡通，即可享10%購物金回饋，最高可獲得100元購物金。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。