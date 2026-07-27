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終結繞路噩夢！后里、豐原鄉親期盼已久的國四后豐交流道「全套」匝道終於有譜了。在立委楊瓊瓔與在地議員陳本添、邱愛珊的全力推動下，今(27)日現勘確認將就兩項增設方案進行評估。這項預估斥資逾10億元的重大交通建設，預計今年底就會完成可行性評估，未來將打通地方交通任督二脈，讓通勤族每天不再塞在車陣中，至少省下15分鐘車程。國道四號清水至豐原段自2001年通車，後續的豐原潭子段亦於2023年完工，完成台中環線最後一哩路。然而，后豐交流道當初僅設置「西入、東出」匝道，隨著中科后里園區、神岡豐洲科技工業園區的快速發展，后里、豐原往返潭子、北屯的龐大車流被迫繞行豐勢交流道，導致台3線、台13線在尖峰時段嚴重回堵，地方爭取增設匝道的呼聲不斷。台中市交通局簡任技正陳秋雄表示，可行性評估已正式啟動，初步研擬兩項方案，一是在國豐路增設半對鑽石型匝道；二是在豐科路增設直接式匝道，後續將同步評估交通效益與用地取得等因素。立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益補充，工程初估經費超過10億元，規劃由中央負擔88%、地方配合12%；完工後車輛不僅免繞行平面道路，還可減少約2.5公里繞行距離、避開10處號誌路口，有效紓解省道車流壓力。針對路線規劃，多位在地里長建議，「東入」匝道可由三豐路、國豐路口銜接，「西出」則由豐科路銜接，以達最佳分流效果。議員邱愛珊強調，路線規劃應以提升交通效率、減輕地方道路負荷為優先，並廣納地方意見；市議員陳本添則提醒，若採行牽涉農地徵收與民宅拆遷的方案，相關單位務必與地方充分溝通，將對居民的衝擊降至最低。對此，高公局與公路局表示，增設匝道牽涉國道主線行車安全、周邊省道交通衝擊分析及用地徵收，須審慎評估。待年底可行性研究完成後，將依程序報請交通部及行政院審查核定，循序推動後續工程，期盼早日補齊國道四號路網的最後一塊拼圖。