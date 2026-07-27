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位於國際換日線附近的熱帶性低氣壓，日本氣象廳稍早正式將其升格為今年第13號颱風「白海豚」，預計白海豚將發展成又大又強的颱風，最新路徑公布。根據日本氣象廳觀測資料顯示，白海豚颱風中心位置在北緯13.3度，東經176.9度，以每小時25公里速度朝西移動。預計五天後，白海豚颱風將發展成一顆龐然大物，中心附近的最大風速將可達50m/s (100kt)，約接近台灣的強烈颱風等級。美國聯合颱風警報中心也上望135KTS，估計至少能來到四級颶風等級。依據目前歐洲模式（ECMWF）預測顯示，颱風可能逼近日本關東地區，歐洲的AI模式（AIFS）更預測颱風有機會直接掃過東京灣，但時間仍長，還有變動調整空間。氣象專家賈新興提醒，暑假旅遊季要特別注意，8月初準備前往日本的朋友請高度戒備這個白海豚颱風。