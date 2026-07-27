國家警報響了！受南方雲系北移及午後對流發展旺盛影響，今（27）日下午台灣許多縣市都降下大雷雨，經濟部水利署也在15點發布淹水警戒，影響範圍包含桃園市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市，其中桃園大溪區時雨量更突破85毫米，提醒民眾外出注意豪雨帶來的影響。

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⚠️淹水警戒範圍

桃園市
一級警戒 : 平鎮區 、 大溪區（時雨量85.5毫米）

彰化縣
一級警戒 : 埤頭鄉 、 北斗鎮（時雨量81.5毫米）、 田尾鄉 、 二林鎮

▲經濟部水利署15點發布淹水警戒，彰化縣埤頭鄉 、 北斗鎮、 田尾鄉 、 二林鎮。（圖／水利署wra.gov.tw）
▲經濟部水利署15點發布淹水警戒，彰化縣埤頭鄉 、 北斗鎮、 田尾鄉 、 二林鎮。（圖／水利署wra.gov.tw）
嘉義縣
二級警戒 : 大林鎮

嘉義市
二級警戒 : 東區

▲經濟部水利署15點發布淹水警戒，嘉義縣市影響範圍。（圖／水利署wra.gov.tw）
▲經濟部水利署15點發布淹水警戒，嘉義縣市影響範圍。（圖／水利署wra.gov.tw）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

⚠️災防告警

📍發布時間：7月27日15時05分
影響地區：彰化縣、溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉

▲氣象署針對彰化市發布災防告警。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署針對彰化市發布災防告警。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
115年07月27日15時05分氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時35分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

📍發布時間：7月27日14時58分
影響地區：桃園市中壢區、大溪區、八德區、龍潭區、平鎮區

▲氣象署針對桃園市發布災防告警。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署針對桃園市發布災防告警。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
115年07月27日14時58分氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時28分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...