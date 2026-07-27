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梁文傑：李退之從沒提過對岸或台商相關事務

民進黨籍前農委會副主委李退之近年轉往商界發展，最近頻繁赴中國洽談商務，更被踢爆曾與國台辦相關人士同場交流；而李退之在商界活動中，疑似對外強調自己具有「賴清德舊屬」、「陸委會副主委梁文傑大學同學」等背景，引起高度關注。對此，梁文傑也鬆口表示，不清楚對方現在從事什麼業務。《鏡週刊》報導指出，李退之近年頻繁參與商界活動，並向外界介紹自己與賴清德總統關係匪淺，同時也是打著梁文傑大學同窗的名號，宣稱可透過相關政府管道協助台商處理問題。此外，李退之也被指曾多次前往中國，期間與國台辦相關人員出席活動，甚至協助引薦南部咖啡業者與台辦人士交流。對於外界質疑李退之是否藉政治人脈拓展商業活動，梁文傑今（27）日出面回應表示，李退之確實是他的大學同班同學，近幾年偶爾也會碰面，但兩人並非經常聯繫。梁文傑坦言，自己並不清楚李退之目前從事何種業務，對方也從未向他提過涉及中國市場或台商相關事務。李退之過去曾任民進黨立委及農委會副主委，長期參與農業政策與政治工作，近年淡出公職轉向企業界發展。此次因被爆出頻繁往返中國、接觸國台辦人士，再度引發外界對「政治背景人士投入兩岸商業活動」的討論。