「他在接受當地媒體採訪時，提及如果面對大谷翔平，有可能會故意投『觸身球』。該言論最終招致日韓兩國棒球迷強烈批評。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國旅美「火球男」高祐錫，因涉嫌違反手套違禁物質規定而遭到驅逐出場，引發亞洲媒體關注，不僅韓國多家媒體報導，日媒也關注此事。《J-CAST NEWS》稍早就以韓媒評論發布長文報導，還重提高祐錫2023年WBC前的失言風波，高佑錫在2026年7月25日於3A出賽，第7局作為第3任投手登場時，於一球未投情況下，被發現手套內側疑似突破外部物質，最終經確認後當場驅逐、手套還被沒收，後續更遭到大聯盟（MLB）官方處以10場禁賽懲處。高佑錫2022年在韓國職棒（KBO）時期，曾獲得救援王頭銜，2023年季後，他利用入札制度轉隊至聖地牙哥教士隊。據韓國媒體報導，雙方簽下2年總額450萬美元（約6億3000萬日圓）合約。旅美前2個賽季，高佑錫卻走得不順利，並未在大聯盟登板，在持續沉淪小聯盟之際，他於7月8日獲明尼蘇達雙城隊升上大聯盟。雖然在10日完成大聯盟首秀，隨後也登板3場比賽，但並未留下好成績，因而再次被降回小聯盟。前韓國救援王意料之外的禁賽處分，引來多家韓國媒體報導。《體育朝鮮》報導指出：「高佑錫正面臨逆風。違禁物質相關的處分在KBO聯賽中也與大聯盟採取相同標準。因此，這預計不僅會成為高佑錫挑戰重返大聯盟的阻礙，在他未來若要返回韓國時，恐怕也會成為絆腳石。」《SPOTV NEWS》則以「晴天霹靂！高佑錫最終遭禁賽10場，到底用了什麼違禁物質？」為題，進行相關報導。文章中提到：「究竟高佑錫是因為什麼樣的違禁物質才被禁賽呢？外媒僅報導『高佑錫因違反規定受禁賽處分』，至於具體使用何種違禁物質並未被公開。」日媒《J-CAST NEWS》稍早也撰文分享此消息，並再度提及高佑錫2023年WBC經典賽前夕的失言風波。該年開打前，高佑錫接受韓國媒體採訪，當被問到如何面對大谷翔平時，高佑錫表示如果在比賽上遇到他（大谷翔平）「有可能會故意投觸身球。」，該言論在網路上迅速擴散，招致日韓兩國棒球迷的強烈批評。最終高佑錫並未在經典賽遭遇大谷翔平，因為他在開賽前的熱身賽受傷，最終該屆WBC一球未投，一次也沒有登上投手丘。