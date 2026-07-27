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▲白海豚颱風預估對台灣天氣無影響，但會在8月初接近日本東方海域。（圖／翻攝tropical tidbits）

▲白海豚颱風生成，威力將達強颱，路徑預估主要朝日本移動。（圖／賈新興提供）

今年第13號颱風白海豚（國際命名：DOLPHIN）今（27）日下午2時生成，中央氣象署表示，白海豚颱風路徑將朝西轉西北方向前進，目前預估對台灣天氣無影響，不過發展環境良好，未來有持續增強、暴風圈擴大的趨勢，有可能成為強颱，並在8月初接近日本東方海域，有相關行程民眾務必留意。氣象署預報員朱美霖說明，白海豚颱風路徑受到太平洋高壓導引，將先朝西移動一段距離後，再轉西北西方向移動，預估8月初接近日本附近，對台灣影響機率低，但周末至下周，會顯著影響當地天氣。氣象專家賈新興則指出，白海豚颱風目前在台灣東方約6000公里的遠海，由於處在「風切小、海溫高」的環境，因此未來會快速發展，周四（7月30日）開始升級為「強烈颱風」，整體規模強又大。白海豚颱風生成後，路徑會先穩定往西，周四開始受到太平洋高壓導引，逐漸往西北移動，觀察目前各國路徑，大方向是往日本移動，但不確定性非常高，從登陸日本九州或四國，到通過日本東方海域都有可能。