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東野圭吾官方辭世！一生創作106部作品

▲東野圭吾官方X帳號發布證實死訊。（圖／翻攝畫面）

大腸癌原因曝光：高油、高肉、少纖維都增風險

醫教5招預防大腸癌 定期篩檢最重要

日本推理小說巨匠東野圭吾因大腸癌辭世，享壽68歲，震驚日本文壇，也讓大腸癌防治再度受到關注。大腸癌已連續多年名列國人常見癌症之一，但早期往往沒有明顯症狀，許多人直到出現便血、大便變細、腹瀉便秘交替等異常時才驚覺罹癌。究竟大腸癌有哪些前兆、哪些人屬高風險族群、該如何預防？《NOWNEWS今日新聞》整理醫師提醒的大腸癌原因、症狀、治療方式與5大預防重點一次看。由７家出版社代表共同管理的東野圭吾官方X（原Twitter），今（27）日發文表示：「作家東野圭吾先生已於7月23日凌晨辭世，謹此沉痛告知，並向東野先生表達最深切的哀悼。」公告指出，東野圭吾自1985年9月以《放學後》出道，截至預定於2026年8月5日出版的最新作品《永遠的記憶》（不含合著作品），一生共創作106部作品。官方表示，相信東野圭吾留下的一篇篇故事，未來仍將持續感動無數讀者，並請讀者繼續閱讀他的小說世界。國泰綜合醫院大腸直腸外科主任張世昌表示，目前大腸癌真正成因尚未完全明朗，但普遍認為與飲食、生活型態及環境密切相關，此外，大腸息肉、家族史、家族性大腸息肉症及慢性潰瘍性結腸炎等，也都屬於重要危險因子。張世昌指出，大腸癌早期經常沒有明顯症狀，但隨著病灶擴大，可能出現以下警訊，若是持續數周未改善，建議盡快就醫檢查。◾腹痛、腹脹、肛門異常疼痛◾排便習慣改變，如腹瀉、便秘交替◾大便突然變細、排便不乾淨◾糞便帶血、黏液◾不明原因貧血、體重下降、容易疲倦張世昌表示，目前大腸癌仍以手術切除為主要治療方式，包括傳統手術及腹腔鏡微創手術，都有良好治療效果，若能透過篩檢提早發現，大部分患者都有機會接受根治性治療，因此及早診斷相當重要。醫師張雋威表示，大腸癌可說是最容易預防的癌症之一，約21%至25%的病例可透過健康生活型態避免，建議民眾透過5招預防大腸癌，且應定期篩檢，大腸癌超過7成患者可在早期發現，治癒率及5年存活率都超過8成5，愈早發現、治療效果愈好。1、每周規律運動。2、每天攝取3份蔬菜、2份水果。3、少吃油炸、燒烤及紅肉。4、避免香腸、火腿、熱狗等加工肉品。5、50歲至74歲每2年接受一次糞便潛血檢查；若呈陽性，3個月內完成大腸鏡檢查。