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台北市長蔣萬安今（27）日上午接受媒體專訪時，再度拋出倒閣，並透露有不少立委反應，強調若能透過倒閣讓卓榮泰為毒油事件下台負責，這當然是一個最好的方式。對此民進黨發言人吳崢痛批，蔣萬安無心市政反而連日埋首於政治操作，兩度提出倒閣都是在上街、挺違法之後，意圖撕裂社會，且倒閣權在國會，有先問過自家鄭麗文、傅崐萁嗎？「請蔣萬安回到市府好好上班，到底有多難？」吳崢表示，蔣萬安身為首都市長，竟連日無心市政，埋頭於政治活動。本月20日跑去探望接力絕食的藍營小雞、21日聯合藍營縣市長作秀開線上會議、22日去立法院拜訪韓國瑜邀上街、23日上政論節目喊不上街就爛命一條、24日放鳥超微 AMD、微軟，跑去立法院合體傅崐萁政治造勢、25日率領藍白支持者上凱道，不坐鎮市府主辦、人潮12萬的大稻埕煙火節、26日忙著參加大罷免一週年活動，還發表瞎挺AI深偽犯罪影片言論，今天又在上班時間跑去上媒體節目，大喊屬於立委職權的倒閣，「請蔣萬安回到市府好好上班，到底有多難？」吳崢表示，國民黨接下來8月1日竟還要再上街反毒駕，結果又被爆出台北市毒防會議蔣萬安全數缺席。蔣萬安食安會報缺席、毒防會報也缺席，政治造勢前不上班，遊行結束後還是不上班，若蔣萬安不想當市長，那就換人做做看。吳崢指出，蔣萬安不是第一次提出倒閣。上一次提倒閣，是為了護航國民黨偽造連署，身為台北市長帶頭上街衝司法機關、衝台北市警察，被舉牌警告。提完倒閣，還馬上被朱立倫和黃國昌打槍。這一次提倒閣，又是蔣萬安發起政治遊行，避談國民黨金主廠商的咎責，還護航藍營側翼的違法AI深偽影片。蔣萬安每一次提倒閣，都是挑起政治對立，上街作秀挺違法。吳崢強調，倒閣權在國會，蔣萬安市長不當、市政荒廢，想當藍營共主指揮國民黨立院黨團，有先問過鄭麗文和傅崐萁嗎？週末號召藍營支持者遊行，結果自己沒下去走，只想上台接受萬人簇擁的政治紅利；昨天抨擊民進黨撕裂社會，今天就又提倒閣。蔣萬安不上班，卻政治鬥爭動作頻頻，才是忙著算計國民黨內地位、忙著撕裂社會。