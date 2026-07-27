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胖皮卡太夯！官方宣布8月1日補貨

▲Pokémon Center TAIPEI 宣布「PIKACHU DINER」系列將於8月1日補貨，當日將實施入店整理券管制，PChome 24h Pokémon Store 也將於7月31日下午4時開賣。（圖／翻攝自 Pokémon Center TAIPEI）

二手市場價格翻倍 有人開價近千元、甚至更高

寶可夢粉絲先別急著買溢價的皮卡丘！Pokémon Center TAIPEI 今（27）日宣布，人氣商品「PIKACHU DINER」系列皮卡丘吉祥物將於8月1日再度補貨，愛心、漢堡兩款同步回歸，每款售價520元。消息曝光後，不少粉絲直呼「終於等到了」，也讓近期在拍賣網站上價格一路飆升的情況，再度引發討論。Pokémon Center TAIPEI 表示，本次補貨商品為「PIKACHU DINER」系列吉祥物，共有「愛心」與「漢堡」兩種造型。整體以復古美式餐廳（Diner）為設計概念，皮卡丘化身餐廳服務生，搭配圓滾滾身形與吊飾設計，可掛在包包上作為隨身配件，因此上市後迅速成為人氣商品。公告指出，商品將於8月1日在 Pokémon Center TAIPEI 販售，PChome 24h 的 Pokémon Store 也將於7月31日下午4時開賣，每款售價520元。由於預期人潮眾多，8月1日將採「入店整理券」方式控管入場。由於先前商品一度完售，不少代購與二手賣家開始加價轉售。記者實際查詢蝦皮購物發現，目前不少賣場開價約900元至1280元不等，已比官方售價520元高出許多，甚至還有代購組合價超過4000元。事實上，「PIKACHU DINER」系列今年7月在日本推出時，同樣因買氣過於熱烈迅速售罄，官方當時還特別公告後續補貨與販售計畫，希望降低民眾高價收購的情況，也提醒粉絲不必急著追高價格。隨著官方宣布8月1日再到貨，也讓不少網友留言表示，「還好沒先買黃牛」、「終於不用加價了」、「等官方補貨就好」、「胖皮卡真的太可愛」。