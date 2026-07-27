我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲適逢下班時間，請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。（示意圖／NOWNEWS資料照片）

中央氣象署發布「豪雨特報」，今（27）日南方雲系北移及午後對流發展旺盛，桃園、彰化、雲林、嘉義有局部大雨或豪雨，新北以南及臺東有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：27日上午至27日晚上◾豪雨：桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣◾大雨：新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣氣象署預報員朱美霖提醒，今天各地雲量偏多，東南部及恆春有局部大雨，午後台南以北有局部大雨或短延時豪雨；明後天水氣仍多，迎風面降雨趨緩，東南部有局部降雨，東部及中南部有零星雨，午後山區有局部大雨；周四至下周日太平洋高壓增強，各地多雲到晴，午後山區留意雷陣雨。氣溫方面，今天中南部高溫約32至34度，北部受沉降作用影響，高溫34至35度，局部可達35度；明、後天中南部高溫約35度，東部32至34度，大台北地區受沉降作用更明顯，高溫可達35至36度以上。