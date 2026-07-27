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民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長時期，涉及京華城弊案一審遭重判17年，並於今年5月15日起延長限制出境、出海及科技監控8個月。不過，日前柯文哲以自己身為民眾黨創黨主席，有必要前往離島進行政治理念宣揚，但只要靠近海邊就會立即發出警告，導致他需要頻繁跟科控中心、法警室回報，因此提出解除科技監控。高等法院裁定結果出爐，不准解除科技監控，但改以強度較低的電子手環監控即可。本案還可以抗告。高院表示，在去年9月至今年6月監控期間，柯文哲曾觸發三級告警，資料多達3803筆，但53筆較為接近海岸之告警。包括接近苗栗縣通霄鎮海岸、高雄市苓雅區、台中市梧棲區、桃園市大園區、嘉義縣東石鄉等海岸線地區。其他告警多為是「載具離線時間超過30分鐘、載具異常（銅片異常）」等器材問題，這確實可能因訊號不良、收訊不佳導致，難認柯文哲有試圖逃亡之虞。高院指出，3千多筆的告警資料中，98%多為系統異常造成。因此減輕監管成本，減少轄區員警確認警報真假的工作量，加上柯文哲雖有逃亡可能，但可能性尚低，且接受科技設備監控配合度較高，因此裁定從8月5日起，柯文哲的科技監控設備從電子腳鐐改為電子手環。