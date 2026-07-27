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最低工資調漲未抬升物價？勞動部：影響有限

勞動部今（27）日召開「最低工資諮詢聯席會議」，邀集委員為9月底前召開的最低工資審議會進行會前會。參與會議的勞動部次長李健鴻會後表示，即便會中未討論，明年最低薪資是否調漲至3萬元以上，但勞方委員呼籲應該將台灣經濟成長果實應分享給勞工；資方委員則認為可以合理、適度調整。今年元旦，台灣法定最低工資為月薪 29,500 元、時薪 196 元，距離3萬元門檻僅有一步之遙。行政院長卓榮泰在今年4月搶先預告，明年最低工資一定會突破3萬元。李健鴻表示，今日討論2案，第一案是在最低工資審議會前討論各項參採指標，以及2026年元旦最低薪資調漲3.18%，對於國內失業率、物價等有什麼影響？他表示，由於是會前會依照慣例並無著墨實際漲幅金額是否要達到3萬元。勞方委員針對第一案關心議題，包括部分經濟成長果實應該要合理分享給勞工，以及最低工資已連10 年調漲，但仍必須青年勞工、社會新鮮人及非典型勞工薪資。資方委員則表示，支持合理適度的調整最低工資，但是這個必須要建立在資料的完整和充足上，因此有要求勞動部再提供更多的補充資料，包括勞動生產力指標、薪資中位數等。另外，李健鴻轉述，資方委員很關心美國近期公布強迫勞動301調查，認為政府應該要協助台灣企業接軌國際，落實公平招募。針對今年初調漲最低工資3.18%，李健鴻表示，經過調查研究，分析對於經常性薪資平均薪資有正面幫助，至於對失業率、消費者物價指數（CPI），沒有什麼負面影響。對於這樣的調查結果，勞資雙方委員多數都表示肯定，部分委員則認為應該要再去細看對批發零售業、住宿餐飲業等行業別影響。然而，主計總處近2個月CIP統計都顯示在2%「通膨警戒線」以上，但認為因為實質薪資維持正成長，因此屬於「溫和上漲」，強調國內不存在通貨膨脹；中研院經濟所近期也表示，92.91%的消費者預期未來1年CPI走揚，其中就評估原因包含最低工資預期調漲等。對於最低工資是否推升物價，李健鴻強調，並非是說最低工資調漲未帶動物價上揚，而是影響性沒有達到顯著水準。