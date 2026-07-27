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日籍男星范姜彥豐和前啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳正在打離婚官司，范姜24日發布影片自爆兩週前突然收到住處被賣掉的通知，必須在極大壓力下倉促搬離與前妻的住家，女方律師則反駁臨時告知一說，強調已經通知超過7次以上，對此，范姜彥豐今（27）日發布聲明反擊，指出自己考量家人就學環境，主張訴訟定讞再處理房產，對方卻在假扣押撤銷僅2天內完成「新屋主未看房」的閃電過戶並要求搬離，「所謂通知7次說法純屬蒙太奇式謊言也為其慣用手段！」此外，范姜彥豐還表示，自己從未否認停止繳納房貸，因為雙方對財產分配毫無共識，「我未討回的款項早足以支付3至4年房貸，暫停支付是合理安排」，范姜也澄清從頭到尾都沒有獲賠千萬之事，以及強調住所是他的婚後財產，婚姻存續期間合法居住在自己共同出資的家裡合情合理，最後指自己盡力選擇善良、保留彼此體面，呼籲粿粿不要再利用網軍帶風向。針對單方面經篩選、重組的不實指控，還原完整事實如下：1.停繳房貸並非逃避而事出有因我未否認停繳房貸，主因是雙方對財產分配（頭期款、售屋款、我被積欠的工作酬勞）毫無共識。我未討回的款項早足以支付3至4年房貸，暫停支付是合理安排。2.異常交易且閃電逼遷考量孩子就學等環境，我主張待訴訟落幕再處理房產。對方卻在假扣押撤銷僅2天內完成「新屋主未看房」的閃電過戶並要求搬離。所謂「通知7次」說法純屬「蒙太奇式謊言」也為其慣用手段。3.駁斥已獲千萬賠償謠言從頭到尾都沒有千萬之事。截至目前，雙方就剩餘財產分配的訴訟尚在進行中，民事賠償100萬也遠不及我投入的訴訟與實際損失。4.合法居住我與孩子並非佔用該屋為婚後財產，我出資1/4頭期款及4成房貸。目前婚姻存續期間，我合法居住在自己共同出資的家裡，也陪伴孩子生活，合情合理。5.捍衛權益且希望回歸正軌努力生活夫妻間走到對簿公堂，依法釐清財產天經地義，說實話不談錢還要談感情嗎？遭遇背叛我仍努力在苦中作樂、自嘲，保持正面並理性處理、維持生活，一再提醒自己工作、生活兼顧，不要放棄，但卻被曲解為賣慘與利用事件...我想沒有人會想用被戴綠帽的經歷來換取業配，只能說，有些人帶風向的能力，確實比理解事實的能力還要厲害。好言相勸，別再錯順下去了，每天留意我的動態，看有沒有漏洞鑽，對未來是沒有幫助的。我仍盡力選擇善良保留彼此體面，但不代表有人可以借機引導錯誤風向。期盼外界明辨事實，勿受經篩選、重組後對單方面有利的惡言誤導，謝謝大家的關心，也謝謝依舊鼓勵著我的每一封私訊、留言。關於搬遷事件討論至此，不再做無止境的口水戰。