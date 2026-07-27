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酒駕慣犯撞到人還棄車逃逸！17歲少年不幸離世

▲警方獲報到場，並在事故地點350公尺外尋獲肇事轎車，該車並未懸掛車牌，且駕駛已棄車逃逸。（圖／翻攝畫面）

▲少年疑遭拖行數百公尺，沿路留下大片血跡，被發現時因頭部重創，已無生命跡象，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

雲林縣虎尾鎮發生死亡肇車禍，昨（26）日晚間9時多，一名17歲陳姓少年騎公路車在芒果大道路口左轉時，遭一輛轎車撞擊，少年疑遭拖行數百公尺，沿路留下大片血跡，被發現時因頭部重創，已無生命跡象，後續送醫搶救不治。肇事駕駛陳男則是酒駕慣犯，早已被吊銷駕照還無照駕駛，這次酒後又肇事竟棄車逃逸，警方找上門時，肇事駕駛酒測值仍達0.10毫克，目前全案依公共危險、肇逃等罪嫌函送偵辦。警方調查，17歲陳姓少年昨（26）日晚間9時50分騎乘公路車沿文科路西往東行駛，準備左轉進芒果大道準備時，遭對向黑色轎車高速衝撞，但駕駛撞到人後沒有停下，少年慘遭拖行約200公尺，被發現時滿頭鮮血，已無生命跡象，被送虎尾若瑟醫院急救，最後仍不幸回天乏術。警方獲報到場，並在事故地點350公尺外尋獲肇事轎車，該車並未懸掛車牌，且駕駛已棄車逃逸。員警循線追查，在2小時內即查獲肇事駕駛陳男（43歲）到案，陳男無照駕駛，酒測值為0.10毫克，無毒駕情事。據悉，，過去就曾因酒駕遭吊銷駕照，昨（26）日酒後又上路，撞死17歲少年後肇事逃逸，還在事後打電話報警謊稱車子被偷，但被警方識破，全案訊後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌，函送雲林地檢署偵辦。