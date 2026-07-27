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東野圭吾小說生涯產量驚人 獲獎眾多

日本知名推理作家東野圭吾於23日因大腸癌逝世，享壽68歲。消息在今(27日)稍早由講談社公布。東野圭吾生涯創作過無數經典推理懸疑小說，包括《嫌疑犯X的獻身》、《伽利略系列》、《秘密》、《解憂雜貨店》等膾炙人口的作品。生涯累積銷量和作品翻譯數量都相當驚人。根據讀賣新聞與Oricon News報導，講談社今日下午發表作家東野圭吾先生逝世聲明，「作家東野圭吾先生已於7月23日凌晨因大腸癌不幸離世，享年68歲。」聲明指出，告別式已由家屬低調舉辦，懇請媒體與大眾克制對家屬的採訪與打擾。此外，家屬謝絕香典（奠儀）、供花及弔唁；至於公開的追思會，將於細節確定後另行公布。東野圭吾於1985年9月推出小說《放課後》正式出道，其後創作無數暢銷巨作，包括《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》、《伽利略》系列、《新參者》系列以及《假面飯店》系列等，多部作品皆被改編為電影及電視劇，深受日本國內與國外讀者喜愛。1998年推出首作的「伽利略」系列，描繪天才物理學家運用專業知識破解謎團，深受讀者喜愛，後也被翻拍成電視劇，由知名男星福山雅治主演，該系列中的《嫌疑犯X的獻身》更於2006年勇奪直木賞殊榮。根據講談社統計，包含預計於2026年8月5日出版的最新著作《永遠的記憶》（文藝春秋出版）在內，東野圭吾個人著作（不含合著）多達106冊。講談社表示，「相信他所創作出的故事，將持續深深吸引廣大讀者。懇請大家未來繼續享受東野先生的小說作品。」東野圭吾1958年2月4日出生於大阪府，畢業於大阪府立大學電氣工學系。他曾在擔任工程師期間堅持寫作，並於1985年憑藉《放課後》榮獲第31屆江戶川亂步賞，開啟職涯。1999年以《秘密》奪得第52屆日本推理作家協會賞；2006年以《嫌疑犯X的獻身》一舉摘下第134屆直木賞及第6屆本格推理大賞；2012年以《解憂雜貨店》獲得第7屆中央公論文藝賞；2013年以《夢幻花》榮獲第26屆柴田鍊三郎賞；2014年以《當祈禱落幕時》拿下第48屆吉川英治文學賞；2019年獲頒第1屆野間出版文化賞；2023年榮獲第71屆菊池寬賞；2024年則獲頒日本推理文學大賞。日媒TBS提到，東野圭吾的作品在日本國內發行量約為1.09億本，並已在41個國家和地區出版發行。他的新作《永遠的記憶》原定於今年8月5日出版。至於原定的新作出版計畫是否受到影響？講談社表示，原定於8月5日出版的「伽利略」系列最新長篇小說「永遠的記憶」將照原定計畫推出，也成為他留給讀者的最後一部作品，讓書迷透過作品追憶這位日本推理小說巨擘。