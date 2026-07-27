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倒閣非為逼宮卓榮泰？林楚茵：對外宣示「萬安時代」來臨

國民黨號召725上凱道反癌油集會才剛落幕，「倒閣」議題又再度被搬上檯面，蔣萬安今（27）日接受媒體人黃光芹專訪時表示，其實這段期間已有不少立委私下與他討論，並稱若能藉此讓行政院長卓榮泰負起政治責任，「當然是最好的方式」。對此，民進黨立委林楚茵示警，藍營內有意角逐2028的天王們請小心，蔣萬安的狐狸尾巴露出來了。林楚茵指出，貴為黨主席的鄭麗文，靠誰營造725的大場面？是蔣萬安；立法院長韓國瑜、立院黨團傅崐萁是誰找上台的？是蔣萬安；怠忽職守8年只查1次中聯油的台中市長盧秀燕，靠誰洗白了？是蔣萬安；幫製造癌油的「正藍軍」中聯脫困，轉移成中央政府失職，是誰的功勞？是蔣萬安；讓民眾黨主席黃國昌帶著白營站上凱道的是誰？是蔣萬安。林楚茵狠酸，725的大場面，讓蔣萬安成功從「內湖淹水、千萬無用遮陽傘與幼兒園兒虐」等市政問題脫困，同時造就他成為國民黨內一呼百諾的新共主，鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕等國民黨內有意角逐「2028」的藍天王們請小心，725最大贏家蔣萬安的狐狸尾巴露出來了！至於蔣萬安為何「提倒閣」？林楚茵直言，他要宣告搞定盧秀燕、架空鄭麗文，再給韓國瑜、傅崐萁下馬威，登高一呼的蔣萬安是可以讓藍白團結站出來的，也能有足夠席次提出倒閣案的。但倒閣之後韓國瑜還是院長嗎？傅崐萁還能在立法院呼風喚雨嗎？「項莊舞劍，意在沛公」，蔣萬安再提倒閣，不是真要卓榮泰下台，是要對外宣示「萬安時代」來臨，讓蔣萬安秀「政治肌肉」。