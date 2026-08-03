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「後來從政碰到任何事情，我都覺得沒有什麼難關。」

「你說和媽媽有沒有愛恨情仇？一定有的啊。」

▲何欣純大學畢業後，曾為了鑽研婦女政策想留學英國，一開始遭到母親反對。（圖／記者朱永強攝 ,2026.08.03）

「她一直認為，女孩子終究要嫁人，大學畢業已經很好了。」

「媽媽倒了，總要有人把家撐起來。」

▲何欣純個子雖小，掃街時的大嗓門，連前總統蔡英文都曾嚇到。（圖／翻攝何欣純臉書 ,2026.07.30）

「就算我是理事長、執行長，又怎樣？」

下屆台中市長選舉，民進黨徵召現任立委何欣純參戰，面對執政版圖固若金湯的台中市長盧秀燕、高知名度的國民黨對手立委江啟臣，這次得「一次打兩個」，外界咸認是一場硬仗，她卻沒絲毫退縮。何欣純接受《NOWNEWS》專訪時說，真正磨練她的，不是從未敗過的選舉，而是30歲以前的人生。那些跌宕歲月練就她「兵來將擋、水來土掩」的能耐，成為政治路上的最大底氣。很多人知道何欣純是政二代，母親林淑滿曾是國民黨台中縣紅派議員，家族橫跨藍綠政壇，但很少人知道，政治帶給她的第一個印象，不是外人艷羨的光鮮亮麗、眾星拱月，而是自小失去雙親陪伴。「爸爸很早就過世了，從我有印象開始，媽媽就是議員，每天都在外面跑。」她和兩個弟弟由姑姑、外婆輪流照顧。白天姑姑煮飯、陪伴，晚上孩子們自己留在家裡，外婆則奔波於台北、台中之間。那是「選舉沒師父，用錢買就有」的年代，更不會有《兒少法》強制要求12歲以下不得單獨留在家。外人眼中的議員家庭看似風光，何欣純卻只能守著弟弟、守著孤單童年，還要眶睜睜地看著家裡的財富一點一滴流失。高中暑假，她甚至遠赴梨山採果打工賺生活費。從小到大，她心裡始終有疑問「政治，到底有什麼好？」憧憬著簡單安穩的人生，何欣純考上成功大學歷史系後，原以為自己將成為老師或朝九晚五的上班族，卻因加入校園異議性社團，開始接觸台灣史、社會議題與女性主義，萌生出國深造的念頭。不料最大的阻力，竟來自母親。她不斷拜託母親「給我一年時間，讓我出去闖一闖。」好不容易進入英國約克大學攻讀婦女研究碩士。然而才出國一年，老天爺卻跟她開了個大玩笑，她從小擔心的事終於到來，母親病倒、家中經濟陷入危機。年輕女孩拖著行李，再次回到台灣，別人是喝了洋墨水後準備迎接新人生，迎接她的卻是一場場戰役。20多歲的何欣純扛起整個家，忙著跑三點半、處理債務，單獨面對拿本票上門催債的黑道，還要帶媽媽去醫院洗腎。「日子總是要過的，老家被法拍，我就帶著媽媽去租房子」，她淡淡說起那段往事，像在說別人的故事。小時候的何欣純只能用發怒表達不滿，無數次向媽媽宣誓「我非常、非常討厭政治，絕對不會走這條路。」真正改變她想法的不是媽媽，而是一群受暴婦女。返台後她成立台中縣女性權益促進會，辦講座、陪伴、找律師，希望以所學幫助更多姊妹。理想卻被現實狠狠撞擊，瘦瘦小小沒結過婚的小女生，陪著被打得鼻青臉腫的婦人上派出所，「誰理你啊！」她的招牌笑聲中有著無奈，民國80年代，許多人連《家暴法》是什麼都不知道。有時警方消極受理甚至吃案，施暴者還大剌剌地透過地方關係施壓。她第一次深刻感受到，沒有公權力，再怎麼努力也改變不了僵化的制度。那一刻她開始思考，也許只有「撩落去」成為為民喉舌的代議士，才能理直氣更壯地幫助更多人。投入台中縣議員選舉，現實依舊殘酷。除了勇氣與理想，第一次參選的她一無所有，競選經費靠標會、借貸，投票前一天有廠商擔心她「落跑」，急著上門催款。那一刻，她想起少女時代，看著母親一次次為了選舉散盡家產的畫面，內心忍不住動搖，「政治這條路，是我該走的嗎？」「幸好有兩位朋友願意借錢給我，他們是我人生的恩人。」開票那一刻她驚險過關，「我是倒數第二名當選」。她說，那次低空飛過不只是一次勝選，更像是老天給她的一次機會。當選後的她勤於服務、勇敢對抗惡勢力，小個子的她，肺活量卻大得驚人，也靠著好口碑一路從市議會走進立法院，多次創下地方最高票紀錄。但她始終認為，真正支撐自己一路走到今天的，不是一次次勝選，而是30歲前那些最狼狽、最晦暗的人生考驗。何欣純比任何人都明白，人生沒有永遠的順境。今天站在市長選戰起跑點上，她依舊相信「兵來將擋，水來土掩」，像一棵向陽的花，不管有多少艱難，依然保持熱力、勇敢望向光的方向。