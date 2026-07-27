我是廣告 請繼續往下閱讀

「一直寫殺人的故事時，我也會想寫關於救人的故事」。日本著名推理小說家東野圭吾於23日因大腸癌辭世，享壽68歲，消息一出震驚日本文壇，日本出版社講談社今（27）日正式發布訃告，並透露家屬已低調完成葬禮。東野圭吾一生創作過106部經典作品，其中《放學後》、《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》、《解憂雜貨店》堪稱經典，《NOWNEWS今日新聞》也整理出這4本著作的看點，讓書迷能回味。東野圭吾自 1985 年出道以來，以其縝密的邏輯推理、深刻的人性刻畫，以及對社會現象的敏銳觀察，創作出無數膾炙人口的經典。他的作品不僅屢獲日本文壇大獎肯定，更被大量改編為影視作品，在全亞洲乃至全球享有極高的知名度與影響力。回顧東野圭吾璀璨的創作生涯，以下幾部代表作無疑是推理文學史上的不朽丰碑：東野圭吾的成名作。憑藉此書，他一舉奪得第31屆江戶川亂步獎，正式踏入文壇，展現了他在本格推理上過人的才華。描寫在女子高中內發生的案件，最後揭開真相的校園青春推理小說。東野在大學時代曾在射箭社擔任部長，所以書中也以射箭社為題材。被無數讀者奉為「無冕之王」的經典巨作。小說跨越近二十年的時間線，將幽暗的人性、絕望的愛與深沉的社會悲劇交織得淋漓盡致，描述一名52歲的當舖老闆被人以利器殺死。一個月後，主要嫌疑人車禍喪生，案件不了了之。老闆的兒子長大後，身邊的人接連遭遇不幸，當時負責此案的警官追查他心目中的嫌疑人19年之久，最終揭開了命案下面掩蓋的罪惡。隸屬於大受歡迎的「神探伽利略」系列。講述一對母女相依為命，母親意外殺害前夫，住在隔壁的天才數學家出手相救，最後仍不得不回頭獻身於最初該做的事。展現了東野圭吾有別於冷酷推理的另一面。他以奇幻溫馨的筆觸，描繪人與人之間的羈絆與救贖，感動了無數非推理迷的讀者，不僅是改編成舞台劇全球巡演，2017年翻拍成電影，由傑尼斯偶像山田涼介與影帝級演員西田敏行攜手主演，周末兩日票房突破2.1億日元。除了上述單本神作，他筆下的《神探伽利略》新參者》兩大系列，更經由福山雅治與阿部寬等知名演員演繹的影視版本，將東野圭吾的作品推向了大眾流行文化的頂峰。東野圭吾生前曾說過，他想要寫出讓人一翻開就停不下來的小說，在寫了那麼多殺人的故事時，也會想寫救人的故事，他用盡一生交出了過百部作品的傲人成績單，大師雖已遠行，但他筆下的那些在無數黑夜中探討人性光影的故事，將跨越時間的洪流，持續在世界各地的書架上，向世世代代的讀者訴說著不朽的謎題與感動。