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▲講談社宣布《永遠的記憶》8月5日上市。（圖／講談社官網kodansha.co.jp）

日本推理小說巨匠東野圭吾23日因大腸癌辭世，享壽68歲，消息直到今（27）日才由出版社講談社正式對外公布，震驚全球書迷。講談社同時透露，原定8月5日出版的《伽利略》系列第11部長篇《永遠的記憶》，是東野圭吾生前完成的最後一部作品，也因此成為他的遺作。自1985年以《放學後》出道以來，截至《永遠的記憶》出版為止，東野圭吾一生共創作106本著作。《伽利略》系列更是他最具代表性的作品之一，描寫天才物理學家湯川學運用科學推理解開各種離奇案件，深受讀者喜愛。《伽利略》系列除了小說暢銷，也多次改編成影視作品，由日本男星福山雅治飾演主角湯川學，包括《破案天才伽利略》、《嫌疑犯X的獻身》、《真夏方程式》、《沉默的遊行》等電影，以及同名電視劇，都創下亮眼票房與收視成績，也讓東野圭吾的作品紅遍亞洲，成為推理文學的代表作之一。講談社也在公告訃聞中表示，相信東野圭吾筆下創造的無數故事，未來仍將持續感動並吸引世界各地的讀者，也誠摯希望大家今後依然能享受他的小說作品。《永遠的記憶》將於8月5日上市，這也是東野圭吾辭世前完成、留給全球書迷的最後一部作品。