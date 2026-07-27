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一生留下106部作品！「他不只是小說家」一句逼哭書迷

「我要瘋了！」書迷集體炸裂：沒辦法接受

▲東野圭吾一生共創作106部作品。（圖／取自 東野圭吾【公式】X）

《解憂雜貨店》甫出紀念版 成讀者最心痛的新書

▲《解憂雜貨店》是東野圭吾的長篇懸疑小說，內容十分溫暖治癒，7月初才剛推出50萬冊紀念愛藏版。（圖／翻攝畫面）

日本推理小說大師東野圭吾因大腸癌過世，享壽68歲，消息一出立刻衝上熱搜，「東野圭吾新書」、「解憂雜貨店」、「嫌疑犯X的獻身」等關鍵字大量湧入搜尋榜。對無數讀者而言，東野圭吾不只是推理小說家，更陪伴一整個世代走過青春。社群更是一片哀號，不少書迷崩潰直呼：「我要瘋了」、「真的沒辦法接受。」由7家出版社代表共同管理的東野圭吾官方X（原Twitter）發布公告表示，「作家東野圭吾先生已於7月23日凌晨辭世。」公告指出，東野圭吾自1985年以《放學後》出道，截至預定於2026年8月出版的新作《永遠的記憶》，一生共創作106部作品。官方也寫下，相信東野圭吾留下的一篇篇故事，未來仍將持續感動無數讀者。皇冠文化集團﻿稍早也發聲悼念：「我們會永遠記得，在解憂雜貨店遇見的奇蹟、被伽利略看穿的人心、魔術師絢爛的詭計及迷人魅力、天鵝與蝙蝠裡最真摯勤懇的五代刑警，以及您筆下一個又一個讓人難以忘記的謎團與謎底。我們會永遠記得，在您不曾停筆的40年裡，為我們帶來數不清的精采故事。」「那些電影教我的事」在得知東野圭吾過世時相當震驚，第一時間發文：「他以《放學後》嶄露頭角，憑《嫌疑犯X的獻身》榮獲直木獎，又寫下《白夜行》、《惡意》、《解憂雜貨店》、《流星之絆》等無數經典。」文末最後提到，「謝謝你留下這麼多故事。你筆下的人性，會一直陪伴著我們。」短短幾句話引來大量網友按讚、轉發，瞬間湧入大量表達不捨的留言。東野圭吾過世的消息曝光後，Threads上許多讀者一時間無法置信，相繼悲憤發文：、「我昨天還在看《假面飯店》，我沒辦法接受 」、「我不行了，謝謝他豐富了我的童年 」、「他是我高中閱讀的精神支柱 」。不少人重新曬出自己珍藏多年的《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》、《解憂雜貨店》等作品，表示想再重讀一次，向心目中的文學巨匠致敬。令人遺憾的是，東野圭吾代表作《解憂雜貨店》50萬冊紀念愛藏版才於2026年7月6日在台灣上市，《解憂雜貨店》被封為「感動全球1400萬人的奇蹟之書」，也是東野圭吾最令人落淚的代表作之一，長年盤踞博客來、誠品、金石堂等暢銷排行榜，並多次改編電影、舞台劇，韓國影視版也正在籌備中。如今紀念版上市不到一個月，卻傳出作者辭世消息，而東野圭吾最新作品《永遠的記憶》，原預定於2026年8月5日出版，也成為106部作品中的最後遺作。