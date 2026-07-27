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▲Joeman去年底被發現與蕭伊（如圖）先前曾同遊歐洲、出席演唱會。（圖／蕭伊IG@11.sns）

百萬YouTuber「Joeman（九妹）」去年爆出與網紅蕭伊交往中，兩人雖然不常放閃，但社群互動相當熱絡、還會替彼此宣傳作品。近日，有網友發現彼此互相取消關注，遭疑分手；對此，有網友發現Joeman與蕭伊社群互相取消關注，遭猜測分手。記者稍早向Joeman經紀人求證，對方回應：「他們雙方的關係，據我所知兩個人相處了一段時間後，目前雙方重回單身狀態，那也各自為各自的工作跟生活努力。也謝謝大家的關心，希望大家後續多多關注雙方的作品！」Joeman去年底被發現與蕭伊先前曾同遊歐洲、出席演唱會，並在社群平台互動，戀情曝光後受到粉絲關注，也受到外界祝福。之後Joeman登上吳淡如的節目時，對方無意中提及4月米蘭之行：「就是那次有人說你帶女朋友去的吧？」Joeman當場愣神僅以苦笑回應，未立即否認，令外界解讀為默認，吳淡如則進一步調侃表示：「以前你交的女友都會帶來給我見見，這次怎麼沒有？」等同幫他認愛。回顧Joeman的感情史，他選擇另一半的標準相當一致，多半是氣質亮眼、活躍於社群的高人氣美女，像是2018年與「重機女神」咪妃交往，隨後也跟直播主「妮婭」相戀3年多，最終和平分手。