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日本文壇傳出重大噩耗！創作生涯累積106部作品、全球暢銷超過1億冊的國民推理小說家東野圭吾，於7月23日凌晨因大腸癌病逝，享壽68歲。出版社講談社於27日正式對外公布消息，震驚無數書迷與影視圈。根據講談社官方發布聲明，東野圭吾已於本月23日凌晨辭世，葬禮採家屬私人形式舉行，並婉拒各界致贈奠儀、鮮花與弔電，具體追思會安排將於日後另行公告。講談社同時公布，東野圭吾自1985年出道作《放學後》以來，累積出版著作（不含合著）共達，其中包括原定8月5日推出的最新遺作《永遠的記憶》。許多讀者可能不知道，東野圭吾出道前其實是一名理工背景的上班族。他畢業於大阪府立大學工學部，1981年、23歲той年進入知名汽車零件大廠「日本電裝」（現今的電裝Denso）擔任工程師，白天上班、晚上利用業餘時間創作推理小說。他曾多次投稿日本推理文壇指標性的江戶川亂步獎，直到第三次投稿的《放學後》才在1985年終於獲獎，正式踏入文壇，隨後才辭去工程師工作全職寫作。這段理工訓練背景，也被認為深深影響了他日後作品中嚴謹的邏輯推理風格，最具代表性的例子就是《伽利略》系列主角、物理學家湯川學的角色設定。相較於創作成就的高調，東野圭吾私生活始終極為神秘低調。根據多方報導，他曾在1983年結婚，妻子當時是一名女子高中兼職教師，這段婚姻甚至影響了他的出道作——《放學後》主角被設定任職於女子學校，據稱正是取材自妻子職業。不過多份報導指出，兩人約在1997年前後離婚，婚姻維持約14年，此後東野圭吾未再公開任何再婚消息，也從未證實是否育有子女，網路上流傳的「再婚說」經查證其實是與同姓藝人搞混所致。他曾在散文集《大概是最後的問候》中側面提及這段婚姻落幕的心情，但始終未正面深談細節。東野圭吾一生創作橫跨推理、愛情、科幻等多元類型，代表作包括《嫌疑犯X的獻身》（直木賞得獎作）、《白夜行》、《新參者》、《解憂雜貨店》等，多部作品被改編成日劇與電影。其中最具代表性的「伽利略」系列由福山雅治飾演天才物理學家湯川學，「新參者」系列由阿部寬主演，「假面飯店」系列則由木村拓哉領銜，堪稱日本影視圈跨世代的重要IP來源。2026年9月，由松村北斗、今田美櫻主演的東野圭吾原作《天鵝與蝙蝠》也即將上映。消息曝光後，由七間出版社共同經營的「東野圭吾官方X帳號」率先發文致哀，表示將懷著謹慎哀悼之意公布此消息，並期盼讀者持續享受東野筆下的故事；貼文底下湧入大量書迷留言，不少人回憶自己人生第一本推理小說就是東野圭吾的作品。至於外界關注的日本大咖藝人是否已公開表態，經查截至目前為止，，包括阿部寬、木村拓哉、柴咲幸等長年合作演員也暫無公開發文紀錄，推測與消息才剛於27日下午公布、後續反應仍在發酵中有關。不過值得一提的是，福山雅治與東野圭吾私交甚篤，兩人曾在電影《沉默的遊行》試映會上留下互擊拳頭致意的溫馨畫面，雙方原定合作的最新電影《黑色魔術師》也已籌備多時，此次噩耗對這段長達近20年的合作情誼無疑是沉重打擊。若後續有藝人發表相關聲明，值得持續關注。