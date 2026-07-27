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台北市長蔣萬安今（27）日上午接受媒體專訪時，再度拋出倒閣，並透露有不少立委反應，強調若能透過倒閣讓卓榮泰為毒油事件下台負責，這當然是一個最好的方式。對此立委林楚茵示警有意角逐2028總統大選藍營大咖要小心，蔣萬安的狐狸尾巴露出來了，而此舉是要宣告可以搞定盧秀燕、架空鄭麗文，再給韓國瑜、傅崐萁下馬威，登高一呼可以讓藍白團結站出來的，也能有足夠席次提出倒閣案的，但倒閣之後韓國瑜還是院長嗎？傅崐萁還能在立法院呼風喚雨嗎？因此蔣萬安再提倒閣，不是真要卓榮泰下台，是要對外宣示「萬安時代」來臨，大秀「政治肌肉」。對於蔣萬安再拋出倒閣，林楚茵示警鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕等國民黨內有意角逐2028的大咖要小心了，725最大贏家蔣萬安的狐狸尾巴露出來了，貴為國民黨主席的鄭麗文靠誰營造725的大場面？是蔣萬安；立法院長韓國瑜與立院黨團傅崐萁是誰找上台的？是蔣萬安；怠忽職守8年只查一次中聯油的盧秀燕靠誰洗白了？是蔣萬安；幫製造毒油的「正藍軍」中聯脫困，轉移成中央政府失職，是誰的功勞？是蔣萬安；讓黃國昌帶著民眾黨站上凱道的是誰？是蔣萬安。林楚茵說，725的大場面讓蔣萬安成功從「內湖淹水、千萬無用遮陽傘與幼兒園兒虐」等市政問題脫困，同時造就他成為國民黨內一呼百諾的新共主，而蔣為何提倒閣？因為要宣告搞定盧秀燕，架空鄭麗文，再給韓國瑜、傅崐萁下馬威，自己登高一呼是可以讓藍白團結站出來的，也能有足夠席次提出倒閣案的。林楚茵表示，但倒閣之後韓國瑜還是院長嗎？傅崐萁還能在立法院呼風喚雨嗎？項莊舞劍，意在沛公，蔣萬安再提倒閣，不是真要卓榮泰下台，是要對外宣示「萬安時代」來臨，大秀「政治肌肉」。