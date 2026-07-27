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台北市長蔣萬安日前才搶在藍營各大咖之前，開出第一槍號召支持者725上凱道反癌油，如今接受資深媒體人黃光芹專訪時，再度拋出「倒閣」議題，更透露這段期間已有不少立委私下與他討論，消息一出，立刻掀起政壇熱議。對此，政治工作者周軒分析，蔣萬安的移禍江東之計，鍋都是國民黨主席鄭麗文、立院黨團總召傅崐萁要扛。「蔣萬安為什麼現在又拋出要倒閣？」周軒指出，7月25號那一天的場面，他應該自認為已經可以成為藍營共主，那麼蔣萬安現在喊出「倒閣」，真正要煩惱的、要做事的，都不會是他本人，鍋都是鄭麗文要扛，甚至還有可能牽連到傅崐萁。周軒直言，不管最終有沒有成，光是討論要不要「倒閣」，蔣萬安就可以持續地在媒體上面保持討論度跟聲量，因為他知道，如果繼續陷入台北市議會對於市政的檢視，恐怕會讓自身連任都可能出現危機。「這就是蔣萬安的移禍江東之計！」不過周軒強調，同樣的招數，用一次，別人可能會中招；再來一次，別人可能就變成在看他笑話了。