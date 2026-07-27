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議會遭輪番砲轟 場外被問倒閣「沉默快閃」

中聯油脂致癌油風波持續延燒，台北市長蔣萬安今（27）日接受網路節目專訪時，再度拋出「倒閣」主張，要求中央政府為毒油事件負起政治責任。另一方面，日前在凱道集會喊話總統賴清德「出來上班」的台中市長盧秀燕，今天在議會遭藍綠議員輪番砲轟；中午散會離場時，面對媒體追問蔣萬安再次提出倒閣的看法，她愣了一下，隨即不發一語離去。蔣萬安今天上午接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，上週六號召民眾上凱道反毒油後，這段時間已有不少立委私下向他提及倒閣議題。他指出，去年大罷免期間自己就曾提出倒閣，如今毒油食安事件爆發，總統不願道歉、行政院長也不願負責，基於責任政治，政府應該為毒油事件承擔政治責任。蔣萬安認為，國民黨團與民眾黨團對於要求行政院長負起政治責任、甚至下台，應該都會有更多討論；若國民黨形成共識、民眾黨也支持，在野陣營能夠立場一致，他樂觀其成。相較於蔣萬安積極表態，盧秀燕今天上午則在市議會接受總質詢，藍綠白三黨議員圍繞致癌油事件責任歸屬激烈交鋒，綠營議員更頻頻要求盧秀燕表態，數度高喊「市長到底要不要道歉？」質詢期間，盧秀燕多半低頭翻閱桌上資料，鮮少抬頭與議員互動。定期會首日在一片混亂中，由議長張清照敲槌宣布散會。盧秀燕隨後收拾資料準備離開議場，媒體隨即上前追問「剛才蔣萬安市長接受專訪再提倒閣，市長怎麼看？」盧秀燕先是愣了一下、回頭看向媒體，隨後未做任何回應，快步離開現場。