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NBA金州勇士隊今夏積極追逐「詹皇」詹姆斯（LeBron James），希望為柯瑞（Stephen Curry）再拚一座總冠軍，不過最終仍功虧一簣。詹姆斯日前正式與費城76人簽下2年合約，勇士再次錯失補強機會。隨著自由市場接連碰壁，勇士內部也開始出現不同聲音，灣區知名記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）更爆料，球隊老闆萊科布（Joe Lacob）如今已經將重心放在打造「後柯瑞時代」，引發外界熱議。現年41歲的詹姆斯日前正式宣布決定加盟76人隊，簽下包含第二年球員選擇權的2年合約。這將是他縱橫NBA的第24及高機率到來的第25個賽季，繼續刷新聯盟歷史紀錄。在詹姆斯做出決定前多家美媒都曾報導，勇士隊曾是詹姆斯認真考慮的落腳處之一，外界一度引頸期盼能看到柯瑞與詹姆斯兩大時代巨星合體。然而隨著詹皇遠走費城，勇士隊再次於頂級球星爭奪戰中失利，也讓球團補強火力、協助柯瑞再衝一冠的承諾再度跳票。對於勇士隊目前的尷尬處境，長期關注灣區體育的資深記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）在自己的Podcast節目《TK Show》中爆料，勇士老闆萊科布（Joe Lacob）一直以來都在嘗試平衡「柯瑞的現在」與「勇士的未來」兩條路，但在屢次補強失敗後，萊科布的策略重心可能已經徹底轉向。「這可能會讓勇士球迷非常生氣，但拉寇伯現在想做的是建立『柯瑞之後』的下一支勇士隊。」卡瓦卡米坦言，「我不知道這有多大的可行性，但萊科布對此展現出極大的興趣……現在球團想證明他們在柯瑞身邊能做什麼，以及在柯瑞離開後又能做到什麼。」儘管柯瑞已經38歲，他在球場上依然具備頂尖的破壞力。在剛結束的2025-26賽季中，柯瑞雖然受到傷勢困擾僅出賽43場，但場均仍能飆出26.6分、4.7助攻、3.6籃板的明星級數據，投籃命中率46.8%、三分命中率39.3%，罰球命中率更維持在高檔的92.3%。然而在缺乏具體自由球員補強與二把手支援的情況下，勇士隊本季僅繳出37勝45敗的慘澹成績，落居西區第10名。雖然在附加賽首戰擊敗洛杉磯快艇，但隨後不敵鳳凰城太陽，遺憾止步於季後賽大門外。在自由市場頻頻受挫、球團高層又急於布局未來的陰影下，柯瑞如何帶領這支灣區大軍走出困局，將成為新賽季全聯盟關注的焦點。