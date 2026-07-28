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吉伊卡哇、小八貓划船去冒險 電影主視覺變手機殼

▲吉伊卡哇、小八貓與兔兔乘船探索人魚島的畫面，登上Snappy™磁吸手機支架與磁吸卡套支架。（圖／CASETiFY提供）

泳池派對系列回歸 獅薩戴墨鏡、套泳圈度假

▲吉伊卡哇夏日泳池派對系列推出多款印花手機殼，結合冰棒、墨鏡及海灘等度假元素。（圖／CASETiFY提供）

CASETiFY夏季優惠開跑 APP下單最低8折

▲吉伊卡哇珍藏版禮盒內含手機殼、磁吸手機支架及卡套支架，另附限量泳圈造型支架。（圖／CASETiFY提供）

▲吉伊卡哇、小八貓、兔兔與獅薩換上夏日造型，搭配泳圈打造清涼泳池派對氛圍。（圖／CASETiFY提供）

《吉伊卡哇》粉絲準備換新手機殼！為歡慶首部電影《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》上映，國際時尚配件品牌 CASETiFY 今（27）日宣布推出全新聯名系列，以電影中的「人魚島篇」為設計靈感，將吉伊卡哇、小八貓與兔兔在神秘島嶼上的冒險旅程，化為多款手機殼、磁吸支架與卡套支架。全新《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》聯名系列，還原吉伊卡哇、小八貓與兔兔悠閒划船的模樣，並加入海洋、島嶼等夏日元素，推出多款以電影主視覺為核心的印花手機殼，讓粉絲能隨身帶著角色展開奇幻冒險。除了手機殼之外，本次聯名也同步推出 Snappy™ 磁吸手機支架、磁吸卡套支架等電子配件，結合角色圖案與實用功能，喜歡電影版造型的粉絲可一次收藏。CASETiFY 也同步推薦去年推出的「吉伊卡哇 x CASETiFY」夏日泳池派對系列，集結吉伊卡哇、小八貓、兔兔及獅薩，角色全員戴上星星墨鏡、套著游泳圈，搭配藍白條紋、冰棒及太陽眼鏡等元素，呈現濃厚夏日度假氛圍。系列商品包含多款印花手機殼，以及可加入聯名專屬字體的「吉伊卡哇泳池派對客製化手機殼」，讓粉絲自由設計專屬手機配件。官網另推出「吉伊卡哇夏日精裝禮盒」、「吉伊卡哇涼爽精裝禮盒」及「吉伊卡哇陽光精裝禮盒」三款珍藏版禮盒，內容包含手機殼、MagSafe 兼容鏡面手機支架及 Snappy™ 卡套支架，並加贈限量吉伊卡哇泳圈造型支架，每筆訂單限贈一個，數量有限、送完為止。配合聯名系列登場，CASETiFY 自7月27日至8月9日推出夏季限時優惠，於台灣官方網站或 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買兩件以上商品，且訂單內需包含至少一款手機殼，即可享85折優惠。若透過 CASETiFY 購物APP下單結帳，則可享最低8折優惠。粉絲可趁活動期間入手全新人魚島電影聯名系列，或收藏夏日泳池派對款式，替手機換上吉伊卡哇、小八貓與兔兔的療癒造型。