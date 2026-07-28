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颱風動態：白海豚路徑往西北 強度爆發中

▲今年第13號颱風白海豚（國際命名：DOLPHIN）今（27）日下午2時生成。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天天氣：水氣仍多 午後山區有大雨

▲本周天氣呈現越來越穩定的趨勢，午後出現大雨的機率逐日降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

▲環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差。（圖／環境部airtw.moenv.gov.tw/）

明天天氣：雨勢逐漸趨緩 午後雷雨集中山區

一周天氣：周三後天氣回穩 全台多雲到晴

▲未來一周各地高溫32至35度，大台北要留意局部36度或以上的高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，白海豚颱風受惠高海溫、低風切環境，預估周三（7月29日）增強為中颱、周五（7月31日）挑戰強颱，路徑朝日本前進，對台灣無直接影響，台灣未來一周則以高溫、午後雷陣雨為主，天氣逐日趨穩，各地高溫約32至35度，大台北局部恐飆36度以上。氣象署說明，白海豚颱風由於「海溫高、風切小」，強度會快速增強，預估周三變成中颱，周五挑戰強颱，暴風圈在這段期間也會顯著擴大，七級風暴風半徑有機會來到300公里。白海豚颱風路徑則是沿著太平洋高壓邊緣移動，主要往西北方，大趨勢是朝日本前進，對台灣並無影響，對日本來說，本周末至下周前半段，要注意颱風的風雨影響，詳細路徑還有待觀察，有相關規劃的民眾要特別留意天氣預報。7月28日今天的天氣，氣象署指出，環境水氣仍偏多，迎風面臺東不定時有局部短暫陣雨，花蓮及中南部偶爾有零星下雨機會，其他地區上半天多雲到晴，午後西半部、宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨，尤其在各地山區有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具以備不時之需。氣溫方面，花東高溫約32度，西半部及宜蘭普遍在33至35度，尤其在桃園以北及中南部內陸有局部36度左右高溫發生的機會，感受悶熱，請多補充水分，而各地低溫約25到27度。宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏環境部提及，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。7月29日明天的天氣，氣象署說明，降雨趨緩但水氣仍偏多，臺東有局部短暫陣雨，花蓮、中南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。氣象署指出，周四、周五水氣更少，全台都是多雲到晴，中南部時不時有零星雨勢，各地都要留意午後雷陣雨，不過大雨發生的情況趨緩；周六、周日天氣更好，只剩山區有局部午後雷陣雨；氣溫方面，未來一周各地高溫32至35度，大台北要留意局部36度或以上的高溫。