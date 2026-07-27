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▲蕭伊曾和前男友為了分帳問題鬧翻。（圖／翻攝自IG@11.sns）

▲Joeman（如圖）透過經紀人證實與蕭伊分手。（圖／翻攝自IG@joemanweng）

百萬網紅Joeman（九妹）去年和同樣為網紅的蕭伊交往，近來粉絲發現兩人取消關注，經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》證實雙方重回單身狀態30歲的蕭伊也被起底背景，起初以部落客身分闖蕩網美圈，拍攝許多美妝影片，IG有24.6萬人追蹤，不過她曾經和前男友因分帳問題鬧翻，感情歷程掀起討論。蕭伊畢業於馬偕護專化妝品應用與管理科，以部落客身分走紅，分享穿搭、旅遊文和美妝文深受喜愛，IG有24.6萬粉絲追蹤，過去她也曾分享到韓國隆鼻經歷，大方的態度圈粉無數，許多人都喜歡她個性率真。只是蕭伊在和Joeman交往前，曾在2019年和前男友因分帳問題鬧上法院，官司進行2年多，最終在2022年男方判賠蕭伊50多萬元，糾紛才落幕。蕭伊去年底被發現與Joeman同遊歐洲、出席演唱會，並在社群平台互動，戀情曝光後受到粉絲關注，沒想到近來粉絲發現兩人互相取消關注，遭猜測分手。記者求證Joeman經紀人求證，對方回應：「他們雙方的關係，據我所知兩個人相處了一段時間後，目前雙方重回單身狀態，那也各自為各自的工作跟生活努力。也謝謝大家的關心，希望大家後續多多關注雙方的作品！」