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▲《永遠的記憶》是伽利略系列第11部作品，也是東野圭吾的遺作，8月5日上市。（圖／X@東野圭吾【公式】 @higashinokeigo_）

📌伽利略系列

📌加賀恭一郎系列

📌天下一大五郎系列

日本推理小說巨匠東野圭吾23日因大腸癌辭世，享壽68歲，但出版社今（27）日才證實死訊，8月5日將出版的《永遠的記憶》也確定成為他的遺作。東野圭吾此生共寫了106本作品陪伴全球讀者40年，更塑造出湯川學、加賀恭一郎等無數經典角色，如今隨著作者離世，書迷也都關心「我追了20、30年的系列，是否就此畫下句點？」《NOWNEWS今日新聞》整理東野圭吾筆下3位最具代表性的偵探與主角，帶讀者一次回顧他們最後走到哪裡，以及未來是否還有續作可能。東野圭吾不像一般作家每寫一本就創造一位新主角，而是不斷讓同一批角色陪伴讀者成長。有人從學生一路變成刑警（加賀恭一郎系列），有人始終站在科學與人性的交界（伽利略系列），也有人一路吐槽推理小說本身（天下一大五郎系列）。如今作者離世，這些這些陪伴無數書迷數十年的角色人生，也很可能永遠停住。代表作品：《偵探伽利略》《預知夢》《嫌疑犯X的獻身》《聖女的救贖》《沉默的遊行》《透明的螺旋》遺作《永遠的記憶》2026.8.5上市角色定位：湯川學，帝都大學物理學教授，人稱「神探伽利略」，擅長用科學破解不可能犯罪，也是東野圭吾全球知名度最高的代表人物。最後停在哪？《透明的螺旋》是本系列的第10部作品，講述千葉海上漂浮著一具男性遺體，死者上辻亮太幾天前被通報失蹤，報案人是同居女友島內園香。奇怪的是，園香卻在報案後沒多久便下落不明，唯一的線索只有與園香一同行動的神秘繪本作家「朝日奈奈」。就在警方陷入瓶頸時，他們在朝日奈奈所著的繪本中，發現再熟悉不過的名字，物理學家湯川學，這極度理性又難搞的天才怎麼會與兒童繪本扯上關係？刑警的直覺告訴草薙，即使是再熟悉的人，也會有全然陌生的一面。而這不是最後故事，出版社也宣布，8月5日出版的《永遠的記憶》正式成為系列第11部，也是東野圭吾生前完成的最後一部伽利略系列的最新故事。代表作品：《畢業：雪月花殺人遊戲》《誰殺了她》《惡意》《新參者》《麒麟之翼》《當祈禱落幕時》角色定位：加賀恭一郎，東野最有人情味的刑警，不只查案，更擅長理解人性，因此系列一直被認為是東野最催淚的作品。最後停在哪？近年，加賀系列已沒有新長篇推出，故事停留在成熟穩重的刑警階段，最後一本《當祈禱落幕時》已替角色人生畫下相當完整的階段性句點，如今作者離世，已不可能再看到加賀新案。代表作品：《名偵探的守則》《名偵探的詛咒》角色定位：天下一大五郎，東野最特別的角色，常常以瘋狂吐槽推理小說，甚至知道自己是小說人物，被不少推理迷稱為「最懂推理小說的偵探」。最後停在哪？天下一大五郎系列本來就是短系列，最後停留在《名偵探的詛咒》，多年未再推出新作；但東野圭吾其實還有第三部《名偵探的使命》，就是接續《名偵探的守則》與《名偵探的咒縛》之後故事，但尚未完成作者就已過世，確定不會再有續篇。東野圭吾曾說過，真正吸引人的從來不是詭計，而是人，創作的這40多年來，他用106部作品塑造出一個又一個陪伴讀者成長的人物，如今作者離世，湯川學不會再破解新的不可能犯罪，加賀恭一郎也不會再走進下一個命案現場。故事雖然停下，但這些角色早已成為日本推理小說史上的經典。