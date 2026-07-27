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日本軟銀集團為投資美國科技新創巨頭OpenAI，所發起的400億美元過渡貸款，近日迎來新一波聯貸銀行加入。吸引21家金融機構參與，合計承接約70億美元額度，當中還包含台系銀行。根據彭博報導，引述知情人士說法指出，這批新加入的機構使原本已聯貸的銀行陣容更加龐大，本次共獲配約 70 億美元的額度。其中，阿布達比第一銀行（First Abu Dhabi Bank PJSC）、新加坡政府投資公司（GIC Pte）以及渣打銀行（Standard Chartered Bank）各自承貸了近 10 億美元。知情人士補充道，其餘額度則分配給部分歐洲、日本及台灣的銀行。由於部分放款機構透過多個分行參與，新參加聯貸的銀行數量，是以各機構的母公司層級進行計算，實際參與單位數量可能更多。知情人士表示，剩餘的 33 億美元過渡貸款目前由承銷商及統籌主辦銀行持有，但未來仍可能進行進一步的分售。在大型融資案中，初始貸款銀行將額度進一步分銷給更廣泛的機構團隊是常見做法。這筆於今年 3 月簽署、期限為 12 個月的貸款，是亞太地區有史以來規模最大的過渡融資案之一，預計將為承銷商帶來超過 1 億美元的費用收入。儘管部分銀行業者對軟銀在 OpenAI 的風險曝險過高感到疑慮，尤其是 OpenAI 正面臨包括Anthropic在內等競爭對手的激烈挑戰，該融資案在 5 月進入一般聯貸階段之前，就已吸引了 9 家新銀行加入。彭博提到，該筆過渡貸款的初始利率約為擔保隔夜融資利率（SOFR）加 250 個基點（2.5 %）。若以目前的 SOFR 水準計算，相當於 6.14% 的利率。軟銀創辦人兼執行長孫正義已喊話將對 OpenAI「All in」，目前累計承諾投資金額已超過 600 億美元。OpenAI 於上個月提出上市申請，並在今年 3 月的融資輪中獲 8,520 億美元的估值。