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▲阿部寬在《新參者》、《麒麟之翼》、《當祈禱落幕時》演活名偵探「加賀恭一郎」。（圖／新參者劇照）

▲松嶋菜菜子（如圖）在《當祈禱落幕時》飾演美麗又神祕的舞台劇導演淺居博美，與阿部寬有多場精彩的演技對決。（圖／新參者劇照）

日媒今（27）日披露，日本大師級推理小說作家東野圭吾23日因為大腸癌病逝，享壽68歲，他生前許多著作都翻拍成影視作品，如《破案天才伽利略》、《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》、《解憂雜貨店》等，日本三大巨星福山雅治、阿部寬、松嶋菜菜子也都挑大梁演過東野圭吾小說改編的大小螢幕之作，最為人熟知的莫過於福山雅治在「伽利略系列」飾演的湯川學一角。福山雅治是東野圭吾筆下兩大名偵探之一「神探伽利略」的化身，他在日劇代表作《破案天才伽利略》、電影《嫌疑犯X的獻身》飾演「伽利略系列」的男主角湯川學，是東野圭吾筆下最著名的物理學家神探，近年更開啟了全新的魔術師系列，如在電影《迷宮裡的魔術師》挑戰顛覆形象、極具魔性的天才魔術師神尾武史。阿部寬也和東野圭吾很有淵源，他在其著作改編的日劇《新參者》、電影《麒麟之翼》、《當祈禱落幕時》演活了另一位走訪街頭、洞悉人性且有濃厚人情味的名偵探、刑警「加賀恭一郎」，阿部寬以高大挺拔的身形、細膩內斂的眼神和不拘小節的獨特辦案風格，將該角色的正義感與溫柔深刻烙印在觀眾心中。松嶋菜菜子則以核心關鍵角色參與了東野圭吾宇宙中最重量級的完結篇章，她在電影《新參者完結篇：當祈禱落幕時》中飾演女主角、美貌與才華兼具的舞台劇導演淺居博美，與阿部寬飾演的加賀恭一郎展開高智商與情感的交鋒，其身世更牽扯出加賀恭一郎母親失蹤多年的驚天祕密，兩人有極具張力的對手戲，為影迷津津樂道。據日本出版社《講談社》今天發布的訃告，東野圭吾已經於23日凌晨因為大腸癌（結腸癌）逝世，家屬以家族葬的形式低調舉行並完成葬禮，未對外公開相關儀式與出席名單，同時婉拒奠儀、供花與弔電，並呼籲外界與媒體尊重隱私，勿前往採訪或打擾家人。至於未來是否會為廣大書迷舉辦公開的追思會或告別活動，講談社表示目前細節尚未確定，待後續安排底定後會再另行對外公告。