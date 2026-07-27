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張景森自嘲「交到壞朋友」：今天就去遷戶籍

批藍綠思維僵化！張景森鬆口：隨時準備登記參選

前行政院政務委員張景森日前因不滿行政院拍板高鐵延伸宜蘭計畫，痛批是「蓋一條沒有用的盲腸高鐵」，更宣布退出民進黨，引發政壇熱議。未料，張景森今（27）日再拋出震撼彈，透露在眾多友人的力勸下，不排除親自投入宜蘭縣長選戰，替「北宜直鐵」方案發聲，甚至表示當天下午就將前往宜蘭，「隨時準備登記參選」。張景森透過影片表示，宜蘭一群好友不斷勸進，甚至已經幫找好礁溪住所，一直逼他今天一定要遷戶籍到宜蘭縣，並代表支持北宜直鐵的一方投入縣長選舉。他提到，這些朋友大多是前宜蘭縣長陳定南時代便投入地方建設規劃的人士，長年關心宜蘭發展，對今日宜蘭的環境與建設貢獻良多，也因此對高鐵政策格外憂心。談到外界勸進，張景森忍不住笑說，自己只能說「交到壞朋友」，因為政府長期忽視他們對宜蘭交通規劃的建議，最後只好由他站出來替大家發聲，甚至被推入火坑去選縣長。不過，他也坦言，參選對自己而言是件既辛苦又耗費時間的事，因此目前仍抱持保留態度，「我也不會排除啦」，但希望事情還有轉圜空間，不必真的走到參選這一步。張景森提到，他已建議友人們先與藍綠兩黨縣長候選人溝通，只要雙方願意重新檢討高鐵延伸宜蘭方案，並將「北宜直鐵」列為可評估的替代方案，他認為目標就已經達成，沒有必要再另外推出候選人參選。張景森主張，可將現有高鐵規劃路廊改建為台鐵提速系統，並預留寬軌列車使用空間，省下約1500億元經費，再投入宜蘭境內鐵路高架化及各車站接駁轉乘建設，不僅能改善交通，也能提升整體運輸效率。不過他認為，目前藍綠兩黨在高鐵議題上的思維都過於僵化，因此仍不排除親自投入宜蘭縣長選戰。張景森透露，不排除今天下午就會前往宜蘭，並做好「隨時準備登記參選」的準備。同時，他也再次向兩黨候選人喊話，希望能慎重思考北宜直鐵等替代方案，不必馬上就答應，但希望在今天能獲得一個合理的回應，如此一來也未必非要推出第三組候選人投入選戰。