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政治歸政治 陳時中：行政單位專注在專業

中央地方「人仰馬翻」 陳時中：不認為有行政怠惰

中聯致癌油案延燒，在野黨更上街抗議。而台北市長蔣萬安指出，若能透過倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台、負起政治責任是最好的方式。而行政院政治委員陳時中表示，「我想政治歸政治、專業歸專業」；且政治責任在於有無錯誤、怠惰，而整體過程決策都非常清楚；他說，整體事件不管中央或地方都人仰馬翻，「這樣有行政怠惰嗎？我不認為。」陳時中今（27）日出席食藥署記者會，被問到蔣萬安表示要有人負政治責任。陳時中回應，政治歸政治、專業歸專業，我們是行政單位，專注在專業的部分，盡量把事情完善。陳時中提到，大家都在講政治責任，但政治責任在於有沒有錯誤、怠惰，基本上整體過程決策都很清楚、明白。他解釋，6月30日接到報告、7月1日命令廠商停工、停止販售，7月2日宣布第一層全部下架，到了7月3日行政院長卓榮泰認為只下架第一層，對民眾保障不足。陳時中說，7月4日召開專家會議討論第二層下架可能性，因為這樣的下架方式與106年所進行評比下架標準不太一樣，因此必須進行專家會議討論；到了7月5日、6日不斷整理中下游廠商相關名冊，提供地方。陳時中認為，無論是中央或地方都花了許多時間，可說是「人仰馬翻」。這樣行政上有怠惰「我不認為」，都是按部就班、一步一步向下做。至於是否有蓋牌，陳時中提到，記者會都有跟大家說清楚，修法也即刻在進行，但並不是那麼容易，而對於各地方、各民眾反應也完全尊重大家。他表示，7月21日修法會議各縣市首長代表都有到場，當時他身為主席，也負責任地跟大家說，首長的意見都虛心接受，不能接受或改變的部分也仔細向大家說明。陳時中透露，會議中，蔣萬安、台中市長盧秀燕都各自有想法，也就各步驟提出相對應改善方式。食安問題不是那麼單純，大家都有一致的感覺。陳時中指出，這是複雜性、科學性的問題，要在修法中建立更好體制，未來才能解決或預防食安問題再度發生，或讓頻率、嚴重性減到最低，盼未來立法院朝野可以針對相關法條若有效益不足之處等，可以提出，「我們都虛心接受也誠意溝通。」