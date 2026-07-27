我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(27)日開議，明（116）年度捷運建設預算暴跌94%引發朝野攻防。市議員陳俞融痛批，捷工局預算大砍逾135億元，質疑盧市府「捷運七線齊發」淪為空頭支票；捷工局則火速澄清，預算縮減是因中央百億補助尚未核定及用地費採分期編列，絕無自行刪減經費。陳俞融檢視市府預算編列比較表進一步指出，捷運藍線總經費達1,479億7,342萬元，115年以前已編列約160億元，但到了116年度竟僅編列23億2,048萬餘元；另外，捷運綠線延伸大坑及彰化段，總經費約35.8億元，116年度更僅編列1億5,557萬餘元，占總經費不到5%。陳俞融痛批，這難道就是盧市長口中的「捷運七線齊發」？盧市長任期倒數半年，本應是衝刺進度、加速執行的階段，市府卻將軌道建設預算砍至零頭。她質疑這筆逾135億元遭砍的預算，究竟是因工程嚴重延宕、無法消化，還是根本不打算做，企圖將燙手山芋留給下任市府團隊收拾，這皆證明市府八年來的捷運政見終究只是選舉語言。此外，針對預算審查的整體環境表達擔憂。她表示，目前中央政府總預算及相關法定程序仍未定案，立法院藍白陣營長期拖延審議，導致中央補助款、計畫型經費尚未明確。在缺乏依據的情況下，地方政府難以精準編列歲入歲出，地方議會也面臨無從監督的困境，施政的高度不確定性最終將波及全體市民權益。捷工局表示，市府均依據捷運藍線建設計畫及用地取得需求分年編列預算，116年預算較115年減少主要基於兩大因素，絕無自行刪減建設經費之情事。捷工局說，第一，市府已依核定補助比例向中央申請116年度補助130億6,292萬餘元，經交通部初核同意117億3,660萬元，惟目前轉呈行政院審議尚未核定，因此未及納入116年度預算編列，待中央核定後將依規辦理後續程序，以銜接工程需求。第二，藍線用地取得費用共計135億4,060萬元，市府於112年至115年間已編列達117億7,498萬餘元。剩餘的17億餘元主要為國有土地有償撥用費用，預計將於116年至121年間分年分期付款，並依實際付款期程逐年編列，因此明年度無須再編列龐大用地款項。