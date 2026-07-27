我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒福岡軟銀鷹隊今（27）日召開記者會，正式宣布將20歲台灣右投張峻瑋、小林樹斗以及多明尼加洋投羅瑞格茲（Luis Rodriguez）等3名育成投手升格為「支配下」。最受矚目的是，張峻瑋接下了過去由強投有原航平所穿、象徵主戰投手的「17號」戰袍，讓日本網友也驚呼說道：「軟銀竟然把17和18號都給了台灣投手。」張峻瑋也在記者會上展現企圖心，高喊目標就是一軍10勝。現年20歲的張峻瑋於2024年底以70萬美元（約合新台幣2261萬元）簽約金附帶育成合約投身軟銀鷹。擁有最速158公里剛猛火球的他，早早展現出極高的投手天賦。今年 3月，張峻瑋首度披上中華隊戰袍出戰世界棒球經典賽（WBC），在東京巨蛋面對強敵日本隊時後援2.2局僅被擊出1支安打，更飆出155公里速球。本季他在日職二軍的表現持續進化，出賽10場繳出4勝1敗、防禦率2.81的優異戰績。日前對陣中日龍二軍時，更以高達5局僅失1分的優質後援壓制對方打線，甚至締造連續解決9名打者的驚人宰制力。當時二軍監督齋藤和巳與一軍投手首席教練倉野信次讚不絕口，一致認定他早已具備隨時在一軍登板投球的成熟度。拋下原先的「153」號育成背號、改穿「17號」戰袍的張峻瑋，在記者會上真情流露：「想到這個背號前一個主人是有原航平學長，心裡確實難免有些許壓力，但我會把這份期待轉化成前進的燃料，持續突破自己，設法在一軍為球隊拿下10勝。」特別的是，軟銀鷹球團目前已將象徵王牌的「18號」頒給台灣好手徐若熙，如今再把代表主戰投手的「17號」指派給張峻瑋，等於將兩大主力背號同時交給台灣雙火球男，足見軟銀高層對台灣年輕好手的肯定。隨著本次3名投手順利升格，軟銀本季從育成轉為支配下的選手已大幅累積至7人且清一色皆為投手，讓球隊支配下登錄總人數衝上69人，距離聯盟上限的70人門檻僅剩最後1個席次。這波異動也迅速登上日本Yahoo論壇引爆日本球迷討論，不少球迷留言讚嘆：「升格7個人全都是投手，軟銀的投手陣容深度真的太驚人」、「雖然支配下的競爭異常殘酷，但張峻瑋這種等級的火球男只要一登板肯定能製造話題」、「同時把17號與18號交給台灣投手，軟銀球團真的很看重台灣選手」日本職棒制度中，支配下選手指的是球團正式登錄名單內的球員，擁有正式球員合約，並具備登錄一軍出賽的資格。每支日本職棒球隊的支配下選手名額上限為70人，球員通常會使用兩位數背號。相較之下，育成選手則屬於球團培養體系中的潛力新秀，不占用70人名額，背號多為三位數，也無法直接參與一軍正式賽事。只有在二軍比賽中展現足夠實力，獲得球團肯定後，才有機會轉為支配下，正式成為一軍戰力的一員。