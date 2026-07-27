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出門都會關冷氣！她電費飆3萬傻眼：可能兇手被抓出

強調「只有除濕機跟空氣清淨機會24小時開著」，沒想到收到帳單卻飆到3萬元，整整多出快3倍

▲室內冷氣不宜開太強，以免容易因溫差變化大導致頭暈發生。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

除濕機可以開整天嗎？台電公布試算公式：學會4招超省電

挑選能源效率第1級最省電

每2至3週清洗濾網一次

使用時務必關閉門窗

記得將除濕機擺放在室內空間的中央處、空氣流通又平坦的地方，並距離牆面30公分以上

▲台電建議，每2至3週清洗除濕機濾網一次，且使用時務必關閉門窗，避免室外濕氣不斷湧入室內，不讓除濕機瘋狂工作卻做白工。（圖／記者徐銘穗攝）

不是冷氣！台電點名「6大吃電怪獸」超低調：讓人無法察覺

第一類是「穩定進攻型」，如電鍋、電熱水瓶以及儲熱式電熱水器等

第二類為「低調隱藏型」，如電視機上盒、音響與噴墨印表機等

台灣夏季悶熱潮濕，不少家庭早已打開冷氣舒爽一番，但有民眾日前表示，，緊急勸告「我也覺得除濕機比冷氣還耗電」。近期有女網友在Threads發文，表示以前冷氣開24小時，電費也才一萬初頭，後來出門改成都會關冷氣，家中的電燈也會隨手關閉，烘衣機等家電也變成一周使用一次，，讓她崩潰詢問「到底還能怎麼省電啊」。貼文曝光後，，「除濕機開24小時很耗電」、「除濕機非常耗電，可能比冷氣還耗電」、「除濕機比2.8kW冷氣耗電」、；也有人建議可以找尋電費漏洞，像是抽水馬達、電熱水器、分離式冷氣等，都有可能是吃電怪獸，並建議請託台電調查。台灣環境濕度偏高，家家戶戶絕對少不了除濕機，也讓「除濕機能不能開整天」成為萬年討論問題，，並建議除了選擇能源效率第1級產品，台電也建議，且，避免室外濕氣不斷湧入室內，不讓除濕機瘋狂工作卻做白工。最後擺放位置也是重點，值得一提的是，過去台電也列出家中隱形吃電怪獸，並將其歸類為兩大類型。，這類家電需長時間保持加熱與保溫狀態，往往成為持續吃電的大戶，建議可加裝定時器避免耗電，或選購能源效率1級產品。，其經常保持開機狀態，但待機電力常常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸，建議可以改用獨立開關插座，或未使用時確實關閉電源，小動作就能省電省錢又安全。