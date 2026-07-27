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日本超人氣漫畫《藍色監獄》真人版電影將於8月12日在台上映，主演之一的「&TEAM」成員K、高橋文哉今（27）日接受台灣媒體視訊訪問，K首句就用台語「打給後」向大家打招呼近距離。他更首度曝光，自己其實早在2年半前就收到演出邀約，卻因保密協議一路瞞著家人、粉絲，甚至連團員都不能說，沒想到最後卻因為成員太了解他，祕密藏不住，還意外演變成全團一起幫忙守密的可愛故事。K透露接演《藍色監獄》後最大的挑戰不是拍戲，而是「不能說」，由於自己平時幾乎不看動漫，某次突然在飛機上開始狂追《藍色監獄》，立刻被成員發現異狀，「他們一直問我怎麼突然在看，我原本想隨便唬弄過去，但最後真的藏不住，只好坦承接到一個拍真人電影的邀約。」雖然沒有直接說是《藍色監獄》，但因為合作工作人員多少知道消息，團員也慢慢猜到真相，笑說大家真的太了解他。雖然前期保密很久，但最讓K感動的是，團員們不但一路替他守密，甚至還偷偷配合演戲，「他們接受訪問時還故意一直說最近迷上《藍色監獄》，簽名會時，有粉絲指定我穿角色制服，他們也都默默幫忙」。飾演主角潔世一的高橋文哉則分享，自己其實完全沒有足球底子，為了演出這部電影，接受長達一年半的一對一魔鬼訓練，從最基本的停球、傳球開始學起，前一年專注建立足球能力，後半年則把重心放在潔世一獨有的踢球方式與動作細節。他笑說，劇組最後還把拍攝時穿的足球鞋送給自己，如今私下踢球時依然穿著那雙鞋，成了最珍貴的拍戲紀念品。談到如果真的能成為「世界第一」，高橋文哉毫不猶豫表示，希望成為「全世界最適合飾演潔世一的人」；K則暖心回答，希望自己能成為「全世界最珍惜粉絲的人」。至於團員們看完電影後的反應，K透露，大家都看得非常仔細，不僅一直追問拍攝細節、最喜歡哪一場戲，更一致認為「潔世一只有高橋文哉能演」，讓身旁的高橋聽了也露出靦腆笑容。訪問最後，K還分享自己對台灣美食念念不忘，透露一年前隨&TEAM來台開演唱會時，曾吃過一家距離飯店有點遠的牛肉麵店，好吃到回日本後還一直尋找台灣牛肉麵的味道，也大推台灣芒果冰。得知高橋文哉本身就很愛吃剉冰後，K還當場表示等等就要用LINE把口袋名單傳給他。真人版電影《藍色監獄》集結日本影壇最炙手可熱的高顏值卡司陣容，包括高橋文哉、「&TEAM」K、「浪花男子」高橋恭平等新生代人氣男星，故事描述日本為了奪下世界盃冠軍，啟動了培育世界第一攻擊手的「藍色監獄」計畫，將全國300名高中生前鋒齊聚一堂，展開極致利己主義的競技生存戰，片中，高橋文哉飾演潔世一、K飾演凪誠士郎，電影也將於8月12日在台上映。