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白海豚颱風挑戰強颱 路徑朝日本前進

▲今年第13號颱風白海豚（國際命名：DOLPHIN）今（27）日下午2時生成。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台灣天氣越來越好 午後雷雨逐漸趨緩

▲本周天氣呈現越來越穩定的趨勢，午後出現大雨的機率逐日降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風今（27）日下午生成，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受惠高海溫、低風切環境，預估周三（7月29日）增強為中颱、周五（7月31日）挑戰強颱，路徑朝日本前進，對台灣無直接影響，台灣未來一周則以高溫、午後雷陣雨為主，天氣逐日趨穩，各地高溫約32至35度，大台北局部恐飆36度以上。氣象署預報員鄭傑仁指出，白海豚颱風距離台灣5900多公里，未來強度由於「海溫高、風切小」的原因會快速增強，預估周三變成中颱，周五挑戰強颱，暴風圈在這段期間也會顯著擴大，七級風暴風半徑有機會來到300公里。白海豚颱風路徑則是沿著太平洋高壓邊緣移動，主要往西北方，大趨勢是朝日本前進，對台灣並無影響，對日本來說，本周末至下周前半段，要注意颱風的風雨影響，詳細路徑還有待觀察，有相關規劃的民眾要特別留意天氣預報。台灣近期天氣主要還是「高溫、午後雷陣雨」為主，本周天氣呈現越來越穩定的趨勢，明後兩天水氣稍微減少的情況下，花東、南台灣有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北山區要注意局部大雨。周四、周五水氣更少，全台都是多雲到晴，中南部時不時有零星雨勢，各地都要留意午後雷陣雨，不過大雨發生的情況趨緩；周六、周日天氣更好，只剩山區有局部午後雷陣雨；氣溫方面，未來一周各地高溫32至35度，大台北要留意局部36度或以上的高溫。