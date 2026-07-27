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台北市長蔣萬安今（27）日上午接受媒體專訪時，再度拋出倒閣。對此立委鍾佳濱評論，此舉可能是向藍白黨主席鄭麗文與黃國昌逼宮，一來是國民黨因民眾黨自主性越來越低，目的就是要持續壓縮民眾黨的生存空間，免於被政治勒索；其次是奪取黨內議程的話語權，最後更批評蔣萬安，台北市長連鼠患、虐童都管不好，竟然還有心力管到立法院，如果真的這麼無心施政，不如早點離開，把位置交給更合適的沈伯洋來做。對於蔣萬安再喊倒閣，鍾佳濱說，這已經是第二次故技重施，上次喊倒閣，最後不了了之，因為連國民黨自家黨團都沒人要挺他，連提案都提不出來。上次蔣萬安喊倒閣的時候，自己就曾說過，最怕倒閣的其實是民眾黨八席，因為他們的支持者早就隨著貪污、偷拍、提名事件跑光了。鍾佳濱也提到，根據政大最新的民調顯示，民眾黨的支持度來到近4年新低的8.8%，如果倒閣解散國會，民眾黨大概只會剩下3席左右的立委，因此如果真的倒閣，真正害怕的恐怕不是卓榮泰，而是黃國昌和民眾黨。鍾佳濱認為，蔣萬安喊倒閣的目的，最可能是在向兩個人逼宮，一個是黃國昌、一個是鄭麗文。因為民眾黨的八席，迫使國民黨必須在政治議題、候選人提名讓步，使得國民黨的自主性越來越低，因此萬安舞劍、意在國昌，目的就是要持續壓縮民眾黨的生存空間，讓國民黨免於民眾黨的政治勒索。此外倒不倒閣是立法院的事，蔣萬安既不是立委，也不是黨主席，趁亂喊倒閣，就是要奪取主導黨內議程的話語權，讓鄭麗文、傅崐萁知道，自己在黨內也是個咖。最後鍾佳濱也喊話蔣萬安，別忘了自己是台北市長，連鼠患、虐童都管不好，竟然還有心力管到立法院，如果真的這麼無心施政，不如早點離開，把位置交給更合適的沈伯洋來做。