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台灣少棒小將再度揚威國際！2026年第44屆世界少年軟式棒球錦標賽於日本東京江戶川熱烈開打，由台中市德芙蘭國小主責籌組的中華代表隊展現超強壓制力，以無懈可擊的「全勝戰績」奪下總冠軍。這座熱騰騰的冠軍金盃不僅是我國賽史上的第14冠，更再次向世界證明了台灣基層棒球強大的爆發力與韌性。本屆中華代表隊由台中市德芙蘭國小主責，網羅台中市大仁與萬豐國小、雲林縣文昌國小、南投縣新街與法治國小、新竹縣中山國小及高雄市鼓山國小等校的優秀選手組成。代表隊自集訓期間便展現高度凝聚力，賽事中更穩健發揮；預賽先後擊退菲律賓及巴西；晉級決賽後，再接連戰勝中國深圳及新加坡，順利挺進冠軍戰。面對地主國日本1隊的強大壓力，全隊沉著應戰，最終以8比1大勝，順利將世界冠軍金盃帶回台灣。台中市政府教育局說，德芙蘭國小自2022年成立棒球隊以來，積極培育原住民族棒球人才。校方長期協助學生累積實戰經驗並整合各界資源，逐步打造出具高度競爭力的培育環境。該校在114學年度國小軟式棒球聯賽中勇奪全國冠軍，進而取得此次世界賽的組隊代表權。本次代表隊能順利出征，除了教育局補助集訓及參賽經費外，也獲得中央及社會各界的熱心支持，球員得以無後顧之憂拚戰，讓選手在國際賽場上為國爭光。