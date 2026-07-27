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▲瓊斯，以連續10年榮獲外野金手套獎的無解守備，搭配生涯434支全壘打，成為大聯盟史上最出色的防守型中外野手之一。（圖／WBC官方X）

▲前舊金山巨人隊強打二壘手傑夫肯特（Jeff Kent）成功入選名人堂。（圖／美聯社／達志影像）

美國國家棒球名人堂今（27）日在紐約州古柏鎮（Cooperstown）隆重舉行2026年入選頒獎典禮。今年共有3位傳奇球星進駐棒球聖殿，分別是史上最強左右開弓重砲貝爾川（Carlos Beltrán）、90年代勇士王朝核心瓊斯（Andruw Jones），以及經由時代委員會選出的大聯盟二壘砲手肯特（Jeff Kent）。貝爾川生涯累積435轟、312盜與2725支安打，是歷史上極少數同時兼具頂級力量與速度的開路先鋒與中外野手，也是當代越來越少見的左右開弓打者。貝爾川在致詞時情緒高昂，特別感謝來自故鄉波多黎各的家人與球迷支持：「當我還是個在波多黎各打球的孩子時，我從沒想過有一天能站在這個舞台上。這項榮耀不只屬於我，也屬於每一個相信夢想的拉丁美洲孩子。」值得注意的是，貝爾川選擇老東家大都會球員進入古柏鎮，而非奪冠的太空人。身穿亞特蘭大勇士隊球衣打下輝煌生涯的瓊斯，以連續10年榮獲外野金手套獎的無解守備，搭配生涯434支全壘打，成為大聯盟史上最出色的防守型中外野手之一。作為小島國庫拉索（Curaçao）史上首位挺進名人堂的球員，瓊斯在台上哽咽表示：「這個獎座屬於庫拉索的每一個人。這代表只要你付出汗水與熱情，無論你來自多小的島嶼，都能在世界最大的舞台上佔有一席之地。」經歷資深委員會漫長等待與嚴苛審視，生涯敲出二壘手歷史紀錄351轟、生涯總計377轟的肯特，終於在今年入選名人堂。肯特在感言中向昔日隊友與對手致敬，展現出一貫的硬漢風格：「棒球這項運動從來不簡單，它要求你每天展現韌性。這座獎盃是對我多年來堅持原則、付出一切的最佳回報。」