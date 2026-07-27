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▲「Hamasen 踅透透」透明卡收集活動，邀請民眾來高雄古蹟踅透透。（圖／高市府文化局提供）

為推廣文化資產保存成果及活絡歷史場域，今年暑假高市府文化局推出「哈瑪星踅透透」系列活動（台語「逛遍哈瑪星」之意），規劃「限定透卡蒐集活動」、「沉浸式情境解謎」及「TR磚DIY」三大主題，邀請大家走進哈瑪星，拍透卡、玩解謎、體驗手作等多元方式認識文化資產，感受港町歷史底蘊與街區魅力。文化局表示，今年暑假來高雄，就來哈瑪星拿限定透卡，把一幕幕風景收藏回家，還可報名參加奇物市場，體驗實境解謎樂趣，也能親手製作TR磚認識文化資產保存工藝，創造屬於自己的哈瑪星記憶，名額有限。詳細活動資訊請上高雄市政府文化局臉書粉絲專頁、高雄文化資產網及雄本老屋臉書粉絲專頁。其中，「Hamasen 踅透透」透卡活動將自8月1日至9月30日登場，民眾可至舊打狗驛故事館、高雄市立歷史博物館、駁二C5問吧服務台免費領取三款活動透卡，用透卡拍照上傳社群平台並完成指定任務，即可至合作場館及合作店家享有活動優惠。另為響應9月19日全國古蹟日，活動特別推出「全國古蹟日限量透卡」，自9月19日至9月30日於打狗英國領事館文化園區限量發放，民眾憑活動期間（9月19日至9月30日）打狗英國領事館文化園區入園票根即可兌換，每人限兌一張，數量有限，送完為止。7月26日及8月2日於舊打狗驛月台舉辦的「奇物市場高雄站──哈瑪星文資沉浸式情境解謎」，將文化資產場域結合異時空市場與9個風格迥異的異國攤位互動，打造五感沉浸式劇情體驗，參與者化身時空旅人，透過解謎任務認識哈瑪星歷史故事，讓文化資產以更具參與感的方式走入生活。此外，位於哈瑪星新濱町一丁目連棟紅磚街屋，8月起將攜手雄本老屋設立「老屋診療所」，提供老屋保存、修繕及活化再利用等專業諮詢，陪伴更多老屋找到延續生命的方法。歡慶開幕，8月16日將推出限定TR磚體驗活動，由專業老師帶領民眾透過導覽、手作與交流，深入認識百年「三和瓦窯」的歷史脈絡，以及「TR磚」的工藝美學與特殊價值，並在紅磚疊砌的歷史建築中近距離了解建築材料、修復工藝與文化資產保存理念，感受文化資產的溫度。