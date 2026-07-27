我是廣告 請繼續往下閱讀

美國南卡羅來納州前警官海爾斯（Daniel William Hiers）在犯下性侵與殺人案件後，潛逃至中國躲藏，沒想到，在中國將近20年間，竟搖身一變成了外語教師，美國聯邦法警局終於在近日宣布，已將海爾斯從上海浦東國際機場正式移交，帶回美國接受審判。根據CBS與紐約郵報報導，美國聯邦法警局23日表示，一名涉嫌性侵與謀殺、潛逃外國長達20多年的前警察，已從中國被引渡回美國接受審判。現年53歲的海爾斯二世（Dan Hiers Jr.）曾任職於南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）警局。2004年，海爾斯與一名單親媽媽交往時，性侵了這名媽媽的10歲女兒，而遭警方逮捕，他因涉嫌對未成年人性侵而遭到停職；同年11月，北查爾斯頓警局以「對16歲以下兒童猥褻」罪名將其逮捕，隨後海爾斯獲准保釋。聯邦法警指出，海爾斯原定於2005年3月15日出庭，但他並未依約現身。就在他失聯的同一天，海爾斯的妻子露德米拉（Ludmila）被發現死於家中。聯邦法警指出，海爾斯在其妻子入睡時，從後腦勺開槍將其擊斃。當局隨即對他發布逮捕令，但海爾斯早已人間蒸發，當天也是他最後一次在美國被目擊到蹤影。除了原本的罪名外，當局還追加了一項「非法逃亡以規避刑事訴訟」的通緝令。這起案件隨後引發廣泛關注，曾多次登上美國知名犯罪節目《美國頭號通緝犯》（America's Most Wanted）與《The Hunt with John Walsh》，海爾斯更被列入聯邦法警局的「十五大要犯」通緝名單中。在隨後的十多年間，本案一直懸而未決。直到2018年，海爾斯在上海被當地警方逮捕。據哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下附屬電視台 WCSC 報導，當時一名曾在中國被他教導過的王姓女學生來到美國後，發現了海爾斯竟是一名通緝犯，並向當地媒體和警局舉報他，透露他化名為「大衛·威廉斯」（David Williams），在上海擔任外籍英文教師，中國當局隨後掌握了其真實身分。當時，美國聯邦法警局便表示已與國際合作夥伴「全力協調處理此事」。王女表示，之所以對海爾斯印象深刻，是因為這名外籍教師曾經追求過她的朋友，在遭到拒絕後，海爾斯竟然惱羞成怒，發送大量色情照片對朋友進行性騷擾。這一案件一度在中國微博等社群掀起熱議，上海警方於2018年9月將海爾斯拘押。但因美中之間並無正式引渡條約，案件經過長達近十年的跨國協調與引渡程序，美國執法單位終於將海爾斯押解歸案。聯邦法警局發布的照片顯示，一名臉部經打碼處理的男子在機場跑道與空橋上被多名執法人員及官員包圍。雖然目前尚不清楚其抵達的具體機場，但法警局確認海爾斯已順利押解回南卡羅來納州。聯邦法警局特別指出，中國公安部、美國國務院外交安全局（DSS）、美國司法部國際事務辦公室（OIA）以及聯邦調查局（FBI）均在此案的調查與跨國合作中「扮演了關鍵角色」。美國聯邦法警局局長塞拉爾塔（Gadyaces S. Serralta）在聲明中表示「海爾斯曾身處公眾信任的職位，卻以最惡劣的方式背叛了這份信任，將他押解回南卡羅來納州具有重大意義且令人欣慰。我們非常感謝國內外合作夥伴不懈的努力，終於將這名逃犯繩之以法。」