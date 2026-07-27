大家記憶中的科學麵，除了現在還在熱賣的原味、雞汁、辣味之外，停產已久的「岩燒青海苔」口味，真的是很多人童年跟青春期的神級回憶。當年可是超商架上的必買款，大家敲碗敲到手快斷。結果最近它真的回來了！而且還升級成岩烤海苔mini包。特製海苔粉直接進化成滿滿的海苔絲，不只看得到，每口也都能吃到，搭配經典酥脆麵體，爽度直接拉滿！
【嚴選海苔】極致鮮味、清脆口感
選用的條斑紫菜來自乾淨純淨的海域，入口時能感受到自然的彈性與層次。
【職人工法】匠心烘烤、高溫鎖香
雙段烘烤手法不僅激發海苔的鮮味與炙燒香氣，同時保留了自然的甜味與清新香氣，入口時能感受到層次分明的驚喜。
網友分享說：「超有誠意！絕對是今年最強的回歸零食」、「真的以為再也吃不到了，謝謝科學麵」、「海苔口味回來了我還不買爆」。吃過的人也說：「大手筆給滿滿海苔絲耶」、「不是撒海苔粉，是海苔絲，一打開有被驚喜到」、「每一口都吃得到海苔絲本人，海苔控必買」。 還有人留言：「小時候下課一定要買一包，現在看到回歸版直接秒衝」、「不會是限量的限定版吧? 我要先把貨囤起來」
從經典款變成 mini 尺寸，小小一包剛剛好，隨手打開就能嗑。追劇的時候來一包、上班偷吃一口、出門玩樂帶著走，完全不用擔心太大份。暑假期間，最適合帶著科學麵海苔 mini 包去海邊野餐、露營烤肉，或是和朋友一起打電動、看電影的時候分著吃。小包裝方便分享，海苔絲滿滿的驚喜感，讓每一口都超有存在感！
⦁ 上市訊息：
7/24 (五) 全台康是美搶先上市！
8/5 (三) 全台7-ELEVEN新上市！
上市初期各大通路皆有優惠，趕快去搶購感受滿滿的美味吧！
線上購請點我－康是美EC：https://bmai.app/3c36fc56
我是廣告 請繼續往下閱讀
選用的條斑紫菜來自乾淨純淨的海域，入口時能感受到自然的彈性與層次。
【職人工法】匠心烘烤、高溫鎖香
雙段烘烤手法不僅激發海苔的鮮味與炙燒香氣，同時保留了自然的甜味與清新香氣，入口時能感受到層次分明的驚喜。
網友分享說：「超有誠意！絕對是今年最強的回歸零食」、「真的以為再也吃不到了，謝謝科學麵」、「海苔口味回來了我還不買爆」。吃過的人也說：「大手筆給滿滿海苔絲耶」、「不是撒海苔粉，是海苔絲，一打開有被驚喜到」、「每一口都吃得到海苔絲本人，海苔控必買」。 還有人留言：「小時候下課一定要買一包，現在看到回歸版直接秒衝」、「不會是限量的限定版吧? 我要先把貨囤起來」
從經典款變成 mini 尺寸，小小一包剛剛好，隨手打開就能嗑。追劇的時候來一包、上班偷吃一口、出門玩樂帶著走，完全不用擔心太大份。暑假期間，最適合帶著科學麵海苔 mini 包去海邊野餐、露營烤肉，或是和朋友一起打電動、看電影的時候分著吃。小包裝方便分享，海苔絲滿滿的驚喜感，讓每一口都超有存在感！
⦁ 上市訊息：
7/24 (五) 全台康是美搶先上市！
8/5 (三) 全台7-ELEVEN新上市！
上市初期各大通路皆有優惠，趕快去搶購感受滿滿的美味吧！
線上購請點我－康是美EC：https://bmai.app/3c36fc56