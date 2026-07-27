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第22屆「大都會台灣日（Mets Taiwan Day）」26日在美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會主場花旗球場（Citi Field）盛大登場，中華職棒大聯盟（CPBL）會長蔡其昌受邀擔任開球嘉賓，並與美國國家航空暨太空總署（NASA）台裔太空人林琪兒（Kjell Lindgren）共同完成開球儀式，在數萬名球迷見證下，為紐約大都會迎戰洛杉磯道奇的賽事揭開序幕，也讓台灣再次登上國際棒球最高殿堂，蔡其昌也完成在1個月內，先於中職明星賽敲安、再於大聯盟投球的罕見紀錄。大都會台灣日已成為美國職棒最具代表性的台灣主題日活動之一，紐約台灣商會(TCCNY)、紐澤西台灣商會(TCCNJ)及紐約台灣青商會(TJCCNY)共同主辦透過棒球串聯在美台灣人，不僅展現台灣棒球文化，也深化台美之間的民間交流。今年活動吸引數千位台灣僑胞與球迷共襄盛舉，現場洋溢濃厚的台灣元素與熱情。蔡其昌表示，很榮幸受邀參與大都會台灣日並擔任開球嘉賓，能夠站上大聯盟球場，不只是個人的難得經驗，更象徵台灣棒球持續與世界接軌的重要時刻。他也別著中華職棒吉祥物「歐告」以及繡有國旗的手套登場，希望藉由這場深具代表性的台灣日活動，向來自世界各地的球迷介紹台灣，讓更多人看見台灣棒球的活力與熱情。蔡其昌指出，棒球一直是台灣與美國交流的重要橋梁，從旅美球員在大聯盟發光發熱，到海外僑界多年來持續推動台灣日活動，都讓更多國際友人透過棒球認識台灣。中華職棒近年也積極推動國際交流，未來將持續深化與世界棒球的合作，促進人才培育、賽事交流與棒球文化推廣，讓台灣棒球持續站穩國際舞台。此次共同開球的林琪兒，是首位出生於台灣的NASA太空人，曾兩度執行國際太空站任務，累積超過300天太空飛行經驗，在太空探索領域成就卓著。蔡其昌表示，很高興能與林琪兒一同站上大聯盟球場，一位代表台灣棒球的熱情，一位代表台灣在科技與太空領域的傑出成就，共同向世界展現台灣多元、開放且充滿韌性的精神，也希望透過這次交流，讓更多人認識台灣、支持台灣。蔡其昌也感謝台灣商會及旅美僑界長期投入大都會台灣日活動，持續以棒球為平台，凝聚海外台灣人的向心力，也讓世界看見台灣。未來中華職棒將持續與國際棒球社群保持密切交流，攜手推動棒球運動發展，讓更多人因棒球認識台灣，也讓台灣棒球持續走向世界。紐約大都會球團也致贈蔡其昌一件招牌球星Juan Soto親筆簽名球衣，讓蔡其昌感到十分驚喜與榮幸。他表示，這不僅是一份珍貴的紀念，更象徵台灣棒球與國際棒球交流的友誼，也期待未來能持續深化中華職棒與大都會球團的合作。此次台灣日，外交部駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強、立法委員沈伯洋、吳思瑤、王定宇及陳培瑜等人也都親臨參加。